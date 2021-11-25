https://ria.ru/20211125/perm-1760751081.html

В Пермском крае поддержали продление QR-кодов для переболевших COVID-19

В Пермском крае поддержали продление QR-кодов для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021

В Пермском крае поддержали продление QR-кодов для переболевших COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог пермского минздрава, заведующий эпидемиологическим отделом инфекционной больницы Вадислав Семериков поддержал инициативу о... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:01

2021-11-25T17:01

2021-11-25T17:01

общество

пермский край

владимир путин

татьяна голикова

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b26e6aa772e72aed8e86d08f1cfd8af.jpg

ПЕРМЬ, 25 ноя - РИА Новости. Главный внештатный эпидемиолог пермского минздрава, заведующий эпидемиологическим отделом инфекционной больницы Вадислав Семериков поддержал инициативу о продлении действия QR-кодов для переболевших.Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев. Инициативу вице-премьера одобрил президент Владимир Путин."Предложение имеет смысл реализовать в ближайшее время. Сейчас ситуация такова, что риск заболеть коронавирусом повторно у жителей не очень высок. Это значит, что ни к каким серьезным последствиям продление сроков вакцинации привести не должно. Таким образом, по срокам и вакцинированные, и переболевшие находятся в равных условиях", - цитирует пресс-служба краевой администрации Семерикова.Специалист также рекомендовал переболевшим вакцинироваться через шесть месяцев после болезни, так как уровень антител у них ниже, чем у вакцинированных.Решение о продлении сроков действия сертификатов переболевших принимается на федеральном уровне.С начала пандемии в Пермском крае выявлено более 137 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6 722 человека скончались. Вакцинацию первым компонентом препарата в регионе прошли более 1,1 миллиона жителей, вторым - 783 тысячи человек.

https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760691654.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пермский край, владимир путин, татьяна голикова, коронавирус covid-19