https://ria.ru/20211125/perm-1760751081.html
В Пермском крае поддержали продление QR-кодов для переболевших COVID-19
В Пермском крае поддержали продление QR-кодов для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
В Пермском крае поддержали продление QR-кодов для переболевших COVID-19
Главный внештатный эпидемиолог пермского минздрава, заведующий эпидемиологическим отделом инфекционной больницы Вадислав Семериков поддержал инициативу о... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:01
2021-11-25T17:01
2021-11-25T17:01
общество
пермский край
владимир путин
татьяна голикова
коронавирус covid-19
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ПЕРМЬ, 25 ноя - РИА Новости. Главный внештатный эпидемиолог пермского минздрава, заведующий эпидемиологическим отделом инфекционной больницы Вадислав Семериков поддержал инициативу о продлении действия QR-кодов для переболевших.Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев. Инициативу вице-премьера одобрил президент Владимир Путин."Предложение имеет смысл реализовать в ближайшее время. Сейчас ситуация такова, что риск заболеть коронавирусом повторно у жителей не очень высок. Это значит, что ни к каким серьезным последствиям продление сроков вакцинации привести не должно. Таким образом, по срокам и вакцинированные, и переболевшие находятся в равных условиях", - цитирует пресс-служба краевой администрации Семерикова.Специалист также рекомендовал переболевшим вакцинироваться через шесть месяцев после болезни, так как уровень антител у них ниже, чем у вакцинированных.Решение о продлении сроков действия сертификатов переболевших принимается на федеральном уровне.С начала пандемии в Пермском крае выявлено более 137 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6 722 человека скончались. Вакцинацию первым компонентом препарата в регионе прошли более 1,1 миллиона жителей, вторым - 783 тысячи человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, пермский край, владимир путин, татьяна голикова, коронавирус covid-19
В Пермском крае поддержали продление QR-кодов для переболевших COVID-19
В пермском минздраве поддержали продление действия QR-кодов для переболевших COVID-19
ПЕРМЬ, 25 ноя - РИА Новости. Главный внештатный эпидемиолог пермского минздрава, заведующий эпидемиологическим отделом инфекционной больницы Вадислав Семериков поддержал инициативу о продлении действия QR-кодов для переболевших.
Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова
предложила продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев. Инициативу вице-премьера одобрил президент Владимир Путин
.
"Предложение имеет смысл реализовать в ближайшее время. Сейчас ситуация такова, что риск заболеть коронавирусом повторно у жителей не очень высок. Это значит, что ни к каким серьезным последствиям продление сроков вакцинации привести не должно. Таким образом, по срокам и вакцинированные, и переболевшие находятся в равных условиях", - цитирует пресс-служба краевой администрации Семерикова.
Специалист также рекомендовал переболевшим вакцинироваться через шесть месяцев после болезни, так как уровень антител у них ниже, чем у вакцинированных.
Решение о продлении сроков действия сертификатов переболевших принимается на федеральном уровне.
С начала пандемии в Пермском крае
выявлено более 137 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6 722 человека скончались. Вакцинацию первым компонентом препарата в регионе прошли более 1,1 миллиона жителей, вторым - 783 тысячи человек.