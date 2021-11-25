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В Пермском крае поддержали продление QR-кодов для переболевших COVID-19
В Пермском крае поддержали продление QR-кодов для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
В Пермском крае поддержали продление QR-кодов для переболевших COVID-19
Главный внештатный эпидемиолог пермского минздрава, заведующий эпидемиологическим отделом инфекционной больницы Вадислав Семериков поддержал инициативу о... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:01
2021-11-25T17:01
общество
пермский край
владимир путин
татьяна голикова
коронавирус covid-19
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ПЕРМЬ, 25 ноя - РИА Новости. Главный внештатный эпидемиолог пермского минздрава, заведующий эпидемиологическим отделом инфекционной больницы Вадислав Семериков поддержал инициативу о продлении действия QR-кодов для переболевших.Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев. Инициативу вице-премьера одобрил президент Владимир Путин."Предложение имеет смысл реализовать в ближайшее время. Сейчас ситуация такова, что риск заболеть коронавирусом повторно у жителей не очень высок. Это значит, что ни к каким серьезным последствиям продление сроков вакцинации привести не должно. Таким образом, по срокам и вакцинированные, и переболевшие находятся в равных условиях", - цитирует пресс-служба краевой администрации Семерикова.Специалист также рекомендовал переболевшим вакцинироваться через шесть месяцев после болезни, так как уровень антител у них ниже, чем у вакцинированных.Решение о продлении сроков действия сертификатов переболевших принимается на федеральном уровне.С начала пандемии в Пермском крае выявлено более 137 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6 722 человека скончались. Вакцинацию первым компонентом препарата в регионе прошли более 1,1 миллиона жителей, вторым - 783 тысячи человек.
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общество, пермский край, владимир путин, татьяна голикова, коронавирус covid-19
17:01 25.11.2021
 
В Пермском крае поддержали продление QR-кодов для переболевших COVID-19

В пермском минздраве поддержали продление действия QR-кодов для переболевших COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПЕРМЬ, 25 ноя - РИА Новости. Главный внештатный эпидемиолог пермского минздрава, заведующий эпидемиологическим отделом инфекционной больницы Вадислав Семериков поддержал инициативу о продлении действия QR-кодов для переболевших.
Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев. Инициативу вице-премьера одобрил президент Владимир Путин.
"Предложение имеет смысл реализовать в ближайшее время. Сейчас ситуация такова, что риск заболеть коронавирусом повторно у жителей не очень высок. Это значит, что ни к каким серьезным последствиям продление сроков вакцинации привести не должно. Таким образом, по срокам и вакцинированные, и переболевшие находятся в равных условиях", - цитирует пресс-служба краевой администрации Семерикова.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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Специалист также рекомендовал переболевшим вакцинироваться через шесть месяцев после болезни, так как уровень антител у них ниже, чем у вакцинированных.
Решение о продлении сроков действия сертификатов переболевших принимается на федеральном уровне.
С начала пандемии в Пермском крае выявлено более 137 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6 722 человека скончались. Вакцинацию первым компонентом препарата в регионе прошли более 1,1 миллиона жителей, вторым - 783 тысячи человек.
 
ОбществоПермский крайВладимир ПутинТатьяна ГоликоваКоронавирус COVID-19
 
 
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