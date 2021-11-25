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Религия
https://ria.ru/20211125/pedofiliya-1760663978.html
В ФЕОР отреагировали на задержание завхоза синагоги в Красноярске
В ФЕОР отреагировали на задержание завхоза синагоги в Красноярске - РИА Новости, 25.11.2021
В ФЕОР отреагировали на задержание завхоза синагоги в Красноярске
Инцидент в Красноярске с сотрудником синагоги, обвиняемым в развращении детей, заставляет задуматься о предоставлении организациям, работающим с детьми,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:55
2021-11-25T10:55
религия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
федерация еврейских общин россии
борух горин
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Инцидент в Красноярске с сотрудником синагоги, обвиняемым в развращении детей, заставляет задуматься о предоставлении организациям, работающим с детьми, уведомлений от правоохранительных органов о работниках - бывших заключенных, виновных в подобных преступлениях, заявил РИА Новости глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.Ранее ГСУСК региона сообщило, что суд в Красноярске может отправить на принудительное лечение 58-летнего мужчину, обвиняемого в развращении детей. По версии следствия, 14 сентября мужчина, находясь возле домов по улице Гладкова, увидел незнакомых ему детей – двух мальчиков девяти лет и двух девочек восьми и девяти лет – и "совершил в отношении малолетних иные действия сексуального характера". В СК отметили, что в 1988 году он уже был осужден за развратные действия. Раввин Красноярского еврейского религиозного объединения Беньямин Вагнер сообщил, что это был завхоз синагоги, который на работе взаимодействовал только со взрослыми, а также проявил себя достаточно закрытым человеком.“У нас существует внутри общины инструкция по поводу того, что прошлое людей, которые контактируют с детьми, должно проверяться. По поводу всех сотрудников - водителей, дворников и так далее. К сожалению, это, по-моему, не очень реально, с одной стороны. С другой стороны, неплохо - я не знаю, насколько это конституционно и законно - если бы все-таки по людям с таким прошлым, по крайней мере, работодатель получал уведомление от правоохранительных органов, если этот работодатель работает в том числе с детьми... Это заставляет думать о каких-то дополнительных профайлах”, - сообщил Горин.Проблемы юридического свойства здесь связаны с необходимостью защиты личной информации людей, бывших в заключении, считает глава департамента общественных связей ФЕОР. “В случае сексуальных преступлений мы не знаем - мы не психологи, и никто не может сказать до конца, особенно когда речь касается педофилии - бывает ли исправление. С другой стороны, не можем же мы закрыть людям путь куда-либо только потому, что мы что-то подозреваем? Так что это сложный моральный и этический вопрос, но и сложный организационный вопрос, и для красноярской общины”, - подчеркнул он.Горин отметил, что чувство безопасности насущно для приходящих в общины людей.“Люди, приходящие в общину, не только могут чувствовать себя в безопасности, но и ответственность общины - обеспечить им эту безопасность. Мы видим во всем мире, что любые общественные места: спортзалы, бассейны, школы, детские сады - до конца эту задачу выполнить не могут. Мы не в состоянии отследить всех педофилов, всех психопатов, и можем по этому поводу только усиливать меры отслеживания такого рода проявлений, и реагировать на них немедленно. В данном случае нам неизвестно, чтобы в рамках общины было на что реагировать”, - добавил он.Кроме того, по его словам, в синагогах после инцидента в Красноярске проведут инструктаж с персоналом. "Мы на связи с общиной, раввин Вагнер со мной был на связи - он советуется, и мы, конечно, будем не только эту ситуацию контролировать, но и будем думать о чем-то, это станет причиной какого-то специального инструктажа по такого рода поводам", - сообщил Горин.По его словам, в ФЕОР не было случаев педофилии, которые проявились бы в общинных учреждениях. "Но я, как руководитель департамента общественных связей, как человек и как отец, ужасно этого боюсь. То, что это может в любой момент где-то случиться, это как страшный сон", - отметил глава департамента общественных связей ФЕОР.Горин подчеркнул, что информационный аспект в подобных случаях очень важен. "Тут же появляются сведения, что это чуть ли не заместитель раввина... Максимальная информационная открытость, опережение создания слухов, тоже максимально важно в таких ситуациях", - заключил он.
https://ria.ru/20211123/pedofiliya-1760289256.html
https://ria.ru/20211110/tserkovnyy-1758346539.html
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красноярск, следственный комитет россии (ск рф), федерация еврейских общин россии, борух горин, россия
10:55 25.11.2021
 

В ФЕОР отреагировали на задержание завхоза синагоги в Красноярске

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР), главный редактор журнала "Лехайм" Борух Горин. Архивное фото
Руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР), главный редактор журнала Лехайм Борух Горин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Инцидент в Красноярске с сотрудником синагоги, обвиняемым в развращении детей, заставляет задуматься о предоставлении организациям, работающим с детьми, уведомлений от правоохранительных органов о работниках - бывших заключенных, виновных в подобных преступлениях, заявил РИА Новости глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
Ранее ГСУСК региона сообщило, что суд в Красноярске может отправить на принудительное лечение 58-летнего мужчину, обвиняемого в развращении детей. По версии следствия, 14 сентября мужчина, находясь возле домов по улице Гладкова, увидел незнакомых ему детей – двух мальчиков девяти лет и двух девочек восьми и девяти лет – и "совершил в отношении малолетних иные действия сексуального характера". В СК отметили, что в 1988 году он уже был осужден за развратные действия. Раввин Красноярского еврейского религиозного объединения Беньямин Вагнер сообщил, что это был завхоз синагоги, который на работе взаимодействовал только со взрослыми, а также проявил себя достаточно закрытым человеком.
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“У нас существует внутри общины инструкция по поводу того, что прошлое людей, которые контактируют с детьми, должно проверяться. По поводу всех сотрудников - водителей, дворников и так далее. К сожалению, это, по-моему, не очень реально, с одной стороны. С другой стороны, неплохо - я не знаю, насколько это конституционно и законно - если бы все-таки по людям с таким прошлым, по крайней мере, работодатель получал уведомление от правоохранительных органов, если этот работодатель работает в том числе с детьми... Это заставляет думать о каких-то дополнительных профайлах”, - сообщил Горин.
Проблемы юридического свойства здесь связаны с необходимостью защиты личной информации людей, бывших в заключении, считает глава департамента общественных связей ФЕОР. “В случае сексуальных преступлений мы не знаем - мы не психологи, и никто не может сказать до конца, особенно когда речь касается педофилии - бывает ли исправление. С другой стороны, не можем же мы закрыть людям путь куда-либо только потому, что мы что-то подозреваем? Так что это сложный моральный и этический вопрос, но и сложный организационный вопрос, и для красноярской общины”, - подчеркнул он.
Горин отметил, что чувство безопасности насущно для приходящих в общины людей.
“Люди, приходящие в общину, не только могут чувствовать себя в безопасности, но и ответственность общины - обеспечить им эту безопасность. Мы видим во всем мире, что любые общественные места: спортзалы, бассейны, школы, детские сады - до конца эту задачу выполнить не могут. Мы не в состоянии отследить всех педофилов, всех психопатов, и можем по этому поводу только усиливать меры отслеживания такого рода проявлений, и реагировать на них немедленно. В данном случае нам неизвестно, чтобы в рамках общины было на что реагировать”, - добавил он.
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Кроме того, по его словам, в синагогах после инцидента в Красноярске проведут инструктаж с персоналом.
"Мы на связи с общиной, раввин Вагнер со мной был на связи - он советуется, и мы, конечно, будем не только эту ситуацию контролировать, но и будем думать о чем-то, это станет причиной какого-то специального инструктажа по такого рода поводам", - сообщил Горин.

По его словам, в ФЕОР не было случаев педофилии, которые проявились бы в общинных учреждениях. "Но я, как руководитель департамента общественных связей, как человек и как отец, ужасно этого боюсь. То, что это может в любой момент где-то случиться, это как страшный сон", - отметил глава департамента общественных связей ФЕОР.

Горин подчеркнул, что информационный аспект в подобных случаях очень важен. "Тут же появляются сведения, что это чуть ли не заместитель раввина... Максимальная информационная открытость, опережение создания слухов, тоже максимально важно в таких ситуациях", - заключил он.
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РелигияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)Федерация еврейских общин РоссииБорух ГоринРоссия
 
 
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