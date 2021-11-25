https://ria.ru/20211125/pedofiliya-1760663978.html

В ФЕОР отреагировали на задержание завхоза синагоги в Красноярске

В ФЕОР отреагировали на задержание завхоза синагоги в Красноярске - РИА Новости, 25.11.2021

В ФЕОР отреагировали на задержание завхоза синагоги в Красноярске

Инцидент в Красноярске с сотрудником синагоги, обвиняемым в развращении детей, заставляет задуматься о предоставлении организациям, работающим с детьми,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:55

2021-11-25T10:55

2021-11-25T10:55

религия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

федерация еврейских общин россии

борух горин

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Инцидент в Красноярске с сотрудником синагоги, обвиняемым в развращении детей, заставляет задуматься о предоставлении организациям, работающим с детьми, уведомлений от правоохранительных органов о работниках - бывших заключенных, виновных в подобных преступлениях, заявил РИА Новости глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.Ранее ГСУСК региона сообщило, что суд в Красноярске может отправить на принудительное лечение 58-летнего мужчину, обвиняемого в развращении детей. По версии следствия, 14 сентября мужчина, находясь возле домов по улице Гладкова, увидел незнакомых ему детей – двух мальчиков девяти лет и двух девочек восьми и девяти лет – и "совершил в отношении малолетних иные действия сексуального характера". В СК отметили, что в 1988 году он уже был осужден за развратные действия. Раввин Красноярского еврейского религиозного объединения Беньямин Вагнер сообщил, что это был завхоз синагоги, который на работе взаимодействовал только со взрослыми, а также проявил себя достаточно закрытым человеком.“У нас существует внутри общины инструкция по поводу того, что прошлое людей, которые контактируют с детьми, должно проверяться. По поводу всех сотрудников - водителей, дворников и так далее. К сожалению, это, по-моему, не очень реально, с одной стороны. С другой стороны, неплохо - я не знаю, насколько это конституционно и законно - если бы все-таки по людям с таким прошлым, по крайней мере, работодатель получал уведомление от правоохранительных органов, если этот работодатель работает в том числе с детьми... Это заставляет думать о каких-то дополнительных профайлах”, - сообщил Горин.Проблемы юридического свойства здесь связаны с необходимостью защиты личной информации людей, бывших в заключении, считает глава департамента общественных связей ФЕОР. “В случае сексуальных преступлений мы не знаем - мы не психологи, и никто не может сказать до конца, особенно когда речь касается педофилии - бывает ли исправление. С другой стороны, не можем же мы закрыть людям путь куда-либо только потому, что мы что-то подозреваем? Так что это сложный моральный и этический вопрос, но и сложный организационный вопрос, и для красноярской общины”, - подчеркнул он.Горин отметил, что чувство безопасности насущно для приходящих в общины людей.“Люди, приходящие в общину, не только могут чувствовать себя в безопасности, но и ответственность общины - обеспечить им эту безопасность. Мы видим во всем мире, что любые общественные места: спортзалы, бассейны, школы, детские сады - до конца эту задачу выполнить не могут. Мы не в состоянии отследить всех педофилов, всех психопатов, и можем по этому поводу только усиливать меры отслеживания такого рода проявлений, и реагировать на них немедленно. В данном случае нам неизвестно, чтобы в рамках общины было на что реагировать”, - добавил он.Кроме того, по его словам, в синагогах после инцидента в Красноярске проведут инструктаж с персоналом. "Мы на связи с общиной, раввин Вагнер со мной был на связи - он советуется, и мы, конечно, будем не только эту ситуацию контролировать, но и будем думать о чем-то, это станет причиной какого-то специального инструктажа по такого рода поводам", - сообщил Горин.По его словам, в ФЕОР не было случаев педофилии, которые проявились бы в общинных учреждениях. "Но я, как руководитель департамента общественных связей, как человек и как отец, ужасно этого боюсь. То, что это может в любой момент где-то случиться, это как страшный сон", - отметил глава департамента общественных связей ФЕОР.Горин подчеркнул, что информационный аспект в подобных случаях очень важен. "Тут же появляются сведения, что это чуть ли не заместитель раввина... Максимальная информационная открытость, опережение создания слухов, тоже максимально важно в таких ситуациях", - заключил он.

https://ria.ru/20211123/pedofiliya-1760289256.html

https://ria.ru/20211110/tserkovnyy-1758346539.html

https://ria.ru/20211109/kompensatsiya-1758183058.html

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красноярск, следственный комитет россии (ск рф), федерация еврейских общин россии, борух горин, россия