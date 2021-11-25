https://ria.ru/20211125/patrulirovanie-1760756967.html

Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование

Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование - РИА Новости, 25.11.2021

Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование

Истребители Су-30СМ Белоруссии и России провели в четверг патрулирование воздушного пространства вдоль границы республики, сообщила пресс-служба белорусского... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:25

2021-11-25T17:25

2021-11-25T17:37

белоруссия

су-30см

россия

безопасность

воздушно-космические силы россии

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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Истребители Су-30СМ Белоруссии и России провели в четверг патрулирование воздушного пространства вдоль границы республики, сообщила пресс-служба белорусского минобороны."Сегодня выполнен полет смешанной тактической группы на патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.Согласно ему, "принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО вооруженных сил Республики Беларусь и ВКС Российской Федерации".В сообщении поясняется, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".

https://ria.ru/20211119/nato-1759887648.html

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759306978.html

белоруссия

россия

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белоруссия, су-30см, россия, безопасность, воздушно-космические силы россии