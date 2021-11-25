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Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование - РИА Новости, 25.11.2021
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование
Истребители Су-30СМ Белоруссии и России провели в четверг патрулирование воздушного пространства вдоль границы республики, сообщила пресс-служба белорусского... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:25
2021-11-25T17:37
белоруссия
су-30см
россия
безопасность
воздушно-космические силы россии
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Истребители Су-30СМ Белоруссии и России провели в четверг патрулирование воздушного пространства вдоль границы республики, сообщила пресс-служба белорусского минобороны."Сегодня выполнен полет смешанной тактической группы на патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.Согласно ему, "принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО вооруженных сил Республики Беларусь и ВКС Российской Федерации".В сообщении поясняется, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".
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белоруссия, су-30см, россия, безопасность, воздушно-космические силы россии
17:25 25.11.2021 (обновлено: 17:37 25.11.2021)
 
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование

Российские и белорусские Су-30СМ провели совместное патрулирование вдоль границы

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округаИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Истребители Су-30СМ Белоруссии и России провели в четверг патрулирование воздушного пространства вдоль границы республики, сообщила пресс-служба белорусского минобороны.
"Сегодня выполнен полет смешанной тактической группы на патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.
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В сообщении поясняется, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".
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