https://ria.ru/20211125/obrazovanie-1760715114.html

Онлайн-конференция иностранных студентов российских вузов

Онлайн-конференция иностранных студентов российских вузов - РИА Новости, 25.11.2021

Онлайн-конференция иностранных студентов российских вузов

30 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция иностранных студентов российских вузов.

2021-11-25T14:28

2021-11-25T14:28

2021-11-25T14:28

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Задать вопросУчастники:- студент филологического факультета РУДН ЛИ Хуан (Китай);- студент факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Хатантуул Жавхлантугс (Монголия);- студент подготовительного факультета РУДН Мессути Эсте Карла (Венесуэла);- ординатор РУДН Самбрано дель Валье Виктор (Эквадор);- ординатор РУДН Тоакиза Ангисака Эдвин Хеовании (Эквадор);- студент Медицинского института РУДН Хуссейн Аббас (Ливан);- студент филологического факультета Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Нгуен Чань Лыонг (Вьетнам);- студент факультета прикладной математики и информационных технологий Финансового университета Рахаман Махфузур (Бангладеш).С какими сложностями столкнулись иностранные студенты, въезжая на обучение в Россию в этом году? Как университеты помогали справляться с ними?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы