Онлайн-конференция иностранных студентов российских вузов
30 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция иностранных студентов российских вузов.
Участники:
- студент филологического факультета РУДН ЛИ Хуан (Китай);
- студент факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Хатантуул Жавхлантугс (Монголия);
- студент подготовительного факультета РУДН Мессути Эсте Карла (Венесуэла);
- ординатор РУДН Самбрано дель Валье Виктор (Эквадор);
- ординатор РУДН Тоакиза Ангисака Эдвин Хеовании (Эквадор);
- студент Медицинского института РУДН Хуссейн Аббас (Ливан);
- студент филологического факультета Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Нгуен Чань Лыонг (Вьетнам);
- студент факультета прикладной математики и информационных технологий Финансового университета Рахаман Махфузур (Бангладеш).
- студент филологического факультета РУДН ЛИ Хуан (Китай);
- студент факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Хатантуул Жавхлантугс (Монголия);
- студент подготовительного факультета РУДН Мессути Эсте Карла (Венесуэла);
- ординатор РУДН Самбрано дель Валье Виктор (Эквадор);
- ординатор РУДН Тоакиза Ангисака Эдвин Хеовании (Эквадор);
- студент Медицинского института РУДН Хуссейн Аббас (Ливан);
- студент филологического факультета Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Нгуен Чань Лыонг (Вьетнам);
- студент факультета прикладной математики и информационных технологий Финансового университета Рахаман Махфузур (Бангладеш).
С какими сложностями столкнулись иностранные студенты, въезжая на обучение в Россию в этом году? Как университеты помогали справляться с ними?
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