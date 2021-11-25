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Наука
https://ria.ru/20211125/nevrologiya-1760683680.html
Создан метод безоперационного лечения неврологических заболеваний
Создан метод безоперационного лечения неврологических заболеваний - РИА Новости, 25.11.2021
Создан метод безоперационного лечения неврологических заболеваний
Американские ученые разработали неинвазивный способ удаления проблемных нейронных цепей, который позволяет лечить серьезные неврологические заболевания без... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:33
2021-11-25T12:33
наука
сша
стэнфордский университет
здоровье
биология
нейрофизиология
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американские ученые разработали неинвазивный способ удаления проблемных нейронных цепей, который позволяет лечить серьезные неврологические заболевания без обычной в таких случаях операции на головном мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Neurosurgery.Исследователи из Медицинской школы Университета Вирджинии вместе с коллегами из Стэнфордского университета впервые применили для проникновения в мозг не скальпель или зонд, а ультразвуковые волны низкой интенсивности в сочетании с микропузырьками, несущими нейротоксины. Это позволило им адресно доставить препарат к проблемным клеткам и убить их, сохраняя окружающие здоровые клетки и общую архитектуру нейронных связей, в то время как доступные в настоящее время хирургические подходы повреждают все клетки в обработанной области мозга.Авторы считают, что их открытие может произвести революцию в лечении самых сложных неврологических заболеваний, таких как эпилепсия, двигательные расстройства и многие другие."Эта новая хирургическая стратегия может заменить существующие нейрохирургические процедуры, а также использоваться для терапии неврологических расстройств, которые пока не поддаются лечению, — приводятся в пресс-релизе Университета Вирджинии слова руководителя исследования доктора Кевина Ли (Kevin Lee), научного сотрудника отделения неврологии и нейрохирургии университета и Института мозга. — Этот уникальный подход удаляет больные клетки мозга, сохраняет соседние здоровые клетки, не нарушая при этом даже кожу головы".Авторы уже продемонстрировали эффективность новой методики, получившей название PING, в лечении эпилепсии на двух лабораторных моделях. Известно, что примерно треть пациентов с эпилепсией не реагируют на противосудорожные препараты, и для устранения припадков требуется опасное хирургическое вмешательство. Исследователи уверены, что их метод поможет этим людям."Мы надеемся, что стратегия PING станет ключевым элементом в следующем поколении очень точных, неинвазивных нейрохирургических подходов к лечению основных неврологических расстройств", — говорит доктор Ли.Еще одно ключевое преимущество метода PING — его невероятная точность. Используя возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ), ученые буквально заглядывают внутрь черепа и могут точно направлять звуковые волны сквозь гематоэнцефалический барьер тела именно там, где это необходимо. Этот барьер, который служит для предотвращения попадания вредных клеток и веществ в мозг, в то же время препятствует доставке в мозг терапевтических препаратов.Исследователи отмечают, что их метод можно использовать и для поражения мишеней неправильной формы в областях, которые чрезвычайно трудно или невозможно достичь с помощью обычной операции на головном мозге.
https://ria.ru/20211123/kofe-1760303810.html
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сша, стэнфордский университет, здоровье, биология, нейрофизиология
12:33 25.11.2021
 

Создан метод безоперационного лечения неврологических заболеваний

© Fotolia / SSilver Нейроны в головном мозге человека
Нейроны в головном мозге человека - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Fotolia / SSilver
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американские ученые разработали неинвазивный способ удаления проблемных нейронных цепей, который позволяет лечить серьезные неврологические заболевания без обычной в таких случаях операции на головном мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Neurosurgery.
Исследователи из Медицинской школы Университета Вирджинии вместе с коллегами из Стэнфордского университета впервые применили для проникновения в мозг не скальпель или зонд, а ультразвуковые волны низкой интенсивности в сочетании с микропузырьками, несущими нейротоксины. Это позволило им адресно доставить препарат к проблемным клеткам и убить их, сохраняя окружающие здоровые клетки и общую архитектуру нейронных связей, в то время как доступные в настоящее время хирургические подходы повреждают все клетки в обработанной области мозга.
Авторы считают, что их открытие может произвести революцию в лечении самых сложных неврологических заболеваний, таких как эпилепсия, двигательные расстройства и многие другие.
"Эта новая хирургическая стратегия может заменить существующие нейрохирургические процедуры, а также использоваться для терапии неврологических расстройств, которые пока не поддаются лечению, — приводятся в пресс-релизе Университета Вирджинии слова руководителя исследования доктора Кевина Ли (Kevin Lee), научного сотрудника отделения неврологии и нейрохирургии университета и Института мозга. — Этот уникальный подход удаляет больные клетки мозга, сохраняет соседние здоровые клетки, не нарушая при этом даже кожу головы".
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Авторы уже продемонстрировали эффективность новой методики, получившей название PING, в лечении эпилепсии на двух лабораторных моделях. Известно, что примерно треть пациентов с эпилепсией не реагируют на противосудорожные препараты, и для устранения припадков требуется опасное хирургическое вмешательство. Исследователи уверены, что их метод поможет этим людям.
"Мы надеемся, что стратегия PING станет ключевым элементом в следующем поколении очень точных, неинвазивных нейрохирургических подходов к лечению основных неврологических расстройств", — говорит доктор Ли.
Еще одно ключевое преимущество метода PING — его невероятная точность. Используя возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ), ученые буквально заглядывают внутрь черепа и могут точно направлять звуковые волны сквозь гематоэнцефалический барьер тела именно там, где это необходимо. Этот барьер, который служит для предотвращения попадания вредных клеток и веществ в мозг, в то же время препятствует доставке в мозг терапевтических препаратов.
Исследователи отмечают, что их метод можно использовать и для поражения мишеней неправильной формы в областях, которые чрезвычайно трудно или невозможно достичь с помощью обычной операции на головном мозге.
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НаукаСШАСтэнфордский университетЗдоровьебиологиянейрофизиология
 
 
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