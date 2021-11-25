Пермский край отменяет транспортный налог для электромобилей
ПЕРМЬ, 25 ноя – РИА Новости. Владельцы электромобилей возрастом не старше 7 лет, зарегистрированные на территории Пермского края, с 2022 по 2028 годы будут освобождены от налоговых сборов. Соответствующий законопроект в окончательном чтении в четверг принял региональный парламент.
Как отметили в пресс-службе губернатора Пермского края, инициативу, позволяющую стимулировать использование экологически чистого транспорта и инфраструктуры для него, внес в Заксобрание глава региона Дмитрий Махонин.
"Согласно принятому закону, с 1 января 2022 года в Пермском крае будут освобождены от уплаты транспортного налога физические лица и организации в отношении любой категории <…> и любого количества транспортных средств, оснащенных исключительно электрическим двигателем. При этом само транспортное средство не должно быть старше семи лет. На территории Пермского края данная налоговая льгота будет действовать до 2028 года включительно", – сообщили в пресс-службе губернатора.
Ранее глава Прикамья Махонин отмечал, что перевод автотранспорта на использование более экологичных видов топлива является значимой частью задачи по очищению воздуха в регионе. "Это очень важно, поскольку среда напрямую влияет на условия жизни населения. Именно поэтому темы экологической безопасности и сбережения природы появляются в повестке краевых властей чаще. И они имеют одно из первостепенных значений", – подчеркивал Махонин.
По информации пресс-службы губернатора, сегодня на территории Пермского края зарегистрированы порядка 600 электромобилей.