https://ria.ru/20211125/nalog-1760758601.html

Пермский край отменяет транспортный налог для электромобилей

Пермский край отменяет транспортный налог для электромобилей - РИА Новости, 25.11.2021

Пермский край отменяет транспортный налог для электромобилей

Владельцы электромобилей возрастом не старше 7 лет, зарегистрированные на территории Пермского края, с 2022 по 2028 годы будут освобождены от налоговых сборов... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:31

2021-11-25T17:31

2021-11-25T17:31

экономика

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 25 ноя – РИА Новости. Владельцы электромобилей возрастом не старше 7 лет, зарегистрированные на территории Пермского края, с 2022 по 2028 годы будут освобождены от налоговых сборов. Соответствующий законопроект в окончательном чтении в четверг принял региональный парламент.Как отметили в пресс-службе губернатора Пермского края, инициативу, позволяющую стимулировать использование экологически чистого транспорта и инфраструктуры для него, внес в Заксобрание глава региона Дмитрий Махонин.Ранее глава Прикамья Махонин отмечал, что перевод автотранспорта на использование более экологичных видов топлива является значимой частью задачи по очищению воздуха в регионе. "Это очень важно, поскольку среда напрямую влияет на условия жизни населения. Именно поэтому темы экологической безопасности и сбережения природы появляются в повестке краевых властей чаще. И они имеют одно из первостепенных значений", – подчеркивал Махонин.По информации пресс-службы губернатора, сегодня на территории Пермского края зарегистрированы порядка 600 электромобилей.

https://ria.ru/20211122/raota-1760191053.html

пермский край

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экономика, пермский край, дмитрий махонин