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Сбор мусора в лесах Подмосковья ежегодно требует 133 миллиона рублей
Сбор мусора в лесах Подмосковья ежегодно требует 133 миллиона рублей - РИА Новости, 25.11.2021
Сбор мусора в лесах Подмосковья ежегодно требует 133 миллиона рублей
Более 133 миллионов рублей ежегодно планируется направлять в муниципалитеты Московской области для ликвидации свалок в лесах региона, сообщил в ходе выступления РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:32
2021-11-25T13:32
2021-11-25T13:32
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Более 133 миллионов рублей ежегодно планируется направлять в муниципалитеты Московской области для ликвидации свалок в лесах региона, сообщил в ходе выступления в Мособлдуме глава комитета по экологии и природопользованию Владимир Шапкин.Ранее депутаты Мособлдумы приняли закон, в рамках которого с 1 января 2022 года полномочия по уборке незаконных свалок в лесах перейдут органам местного самоуправления."Для реализации закона потребуется финансирование в виде субвенции в объеме 133 миллионов рублей ежегодно. Деньги учтены в проекте закона "О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы". Средства направят во все муниципалитеты, где есть земли лесного фонда", - сказал Шапкин.
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