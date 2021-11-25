https://ria.ru/20211125/musor-1760698867.html

Сбор мусора в лесах Подмосковья ежегодно требует 133 миллиона рублей

Сбор мусора в лесах Подмосковья ежегодно требует 133 миллиона рублей - РИА Новости, 25.11.2021

Сбор мусора в лесах Подмосковья ежегодно требует 133 миллиона рублей

Более 133 миллионов рублей ежегодно планируется направлять в муниципалитеты Московской области для ликвидации свалок в лесах региона, сообщил в ходе выступления РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:32

2021-11-25T13:32

2021-11-25T13:32

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Более 133 миллионов рублей ежегодно планируется направлять в муниципалитеты Московской области для ликвидации свалок в лесах региона, сообщил в ходе выступления в Мособлдуме глава комитета по экологии и природопользованию Владимир Шапкин.Ранее депутаты Мособлдумы приняли закон, в рамках которого с 1 января 2022 года полномочия по уборке незаконных свалок в лесах перейдут органам местного самоуправления."Для реализации закона потребуется финансирование в виде субвенции в объеме 133 миллионов рублей ежегодно. Деньги учтены в проекте закона "О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы". Средства направят во все муниципалитеты, где есть земли лесного фонда", - сказал Шапкин.

https://realty.ria.ru/20210708/musor-1740496902.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), московская областная дума, жкх