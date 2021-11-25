https://ria.ru/20211125/motivatsiya-1760745720.html
Львова-Белова предложила обучать педагогов мотивированию учащихся
Львова-Белова предложила обучать педагогов мотивированию учащихся - РИА Новости, 25.11.2021
Львова-Белова предложила обучать педагогов мотивированию учащихся
В программу подготовки педагогических кадров следует включить модуль по мотивации учащихся, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:36
2021-11-25T16:36
2021-11-25T16:48
общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В программу подготовки педагогических кадров следует включить модуль по мотивации учащихся, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова."Считаю важным особое внимание уделять задачам и функциям классного руководителя. Мне кажется, что необходимо развивать программы по переподготовке классных руководителей, их материальной и нематериальной поддержки. Отдельно хочется сказать о мотивации учащихся: крайне важно включать в программу подготовки педагогических кадров отдельный модуль про мотивации в образовании, использовать последние исследования, наработки", - сказала Львова-Белова на коллегии министерства просвещения России.Она также отметила, что нередко успехи по вовлечению учащихся в образовательные процессы показывают педагоги дополнительного образования."Но по исследованиям моих коллег в регионах - уполномоченных по правам ребенка, сейчас дефицит педагогов в этой сфере наблюдается в 30% регионов", - добавила омбудсмен.
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общество, россия, мария львова-белова
16:36 25.11.2021 (обновлено: 16:48 25.11.2021)
Львова-Белова предложила обучать педагогов мотивированию учащихся
Детский омбудсмен Львова-Белова предложила обучать педагогов мотивированию учащихся
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
В программу подготовки педагогических кадров следует включить модуль по мотивации учащихся, заявила уполномоченный при президенте России
по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Считаю важным особое внимание уделять задачам и функциям классного руководителя. Мне кажется, что необходимо развивать программы по переподготовке классных руководителей, их материальной и нематериальной поддержки. Отдельно хочется сказать о мотивации учащихся: крайне важно включать в программу подготовки педагогических кадров отдельный модуль про мотивации в образовании, использовать последние исследования, наработки", - сказала Львова-Белова на коллегии министерства просвещения России.
Она также отметила, что нередко успехи по вовлечению учащихся в образовательные процессы показывают педагоги дополнительного образования.
"Но по исследованиям моих коллег в регионах - уполномоченных по правам ребенка, сейчас дефицит педагогов в этой сфере наблюдается в 30% регионов", - добавила омбудсмен.