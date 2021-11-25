https://ria.ru/20211125/moskva-1760767301.html

На проспекте Мира обрушилась облицовка фасада дома

На проспекте Мира обрушилась облицовка фасада дома - РИА Новости, 25.11.2021

На проспекте Мира обрушилась облицовка фасада дома

В Москве на Проспекте Мира частично обрушилась облицовка фасада жилого дома, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T18:02

2021-11-25T18:02

2021-11-25T20:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Москве на Проспекте Мира частично обрушилась облицовка фасада жилого дома, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале."В результате пострадала женщина, ей потребовалась медицинская помощь", — добавили в надзорном ведомстве.Прокуратура начала проверку.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва