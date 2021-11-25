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На проспекте Мира обрушилась облицовка фасада дома
На проспекте Мира обрушилась облицовка фасада дома - РИА Новости, 25.11.2021
На проспекте Мира обрушилась облицовка фасада дома
В Москве на Проспекте Мира частично обрушилась облицовка фасада жилого дома, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:02
2021-11-25T18:02
2021-11-25T20:24
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Москве на Проспекте Мира частично обрушилась облицовка фасада жилого дома, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале."В результате пострадала женщина, ей потребовалась медицинская помощь", — добавили в надзорном ведомстве.Прокуратура начала проверку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва
18:02 25.11.2021 (обновлено: 20:24 25.11.2021)
На проспекте Мира обрушилась облицовка фасада дома
В Москве на проспекте Мира обрушилась облицовка фасада дома