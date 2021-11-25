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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211125/mordoviya-1760788727.html
Мордовия готовится принять финал чемпионата WorldSkills Russia
Мордовия готовится принять финал чемпионата WorldSkills Russia - РИА Новости, 25.11.2021
Мордовия готовится принять финал чемпионата WorldSkills Russia
Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (WorldSkills Россия) Роберт Уразов провели совещание по... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T20:07
2021-11-25T20:07
республика мордовия
саранск
республика мордовия
артем здунов
worldskills russia
роберт уразов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (WorldSkills Россия) Роберт Уразов провели совещание по вопросам подготовки к Финалу Х Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Саранске в 2022 году, сообщает пресс-служба главы республики.Мордовия получила право на проведение всероссийского мероприятия по профессиональному мастерству по результатам конкурсного отбора. Между правительством Мордовии и Агентством WorldSkills Россия подписано соглашение о сотрудничестве по организации и проведению Нацфинала WorldSkills Russia-2022 в дистанционно-очном формате."Первенство объединит участников из всех регионов страны и пройдет в Саранске с 24 по 28 мая 2022 года по более, чем 20 компетенциям. В том числе впервые в программу соревнований будет включена компетенция "Специалист по тестированию игрового программного обеспечения" - эта инициатива республики была поддержана Агентством. С 30 мая по 2 июня состоится форум экспертов, лидеров и организаторов мероприятий движения Ворлдскиллс Россия", - говорится в сообщении.Генеральный директор агентства WorldSkills Россия Роберт Уразов подчеркнул, что финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) дает возможность не просто показать, как выглядят современные профессии, но и оценить образовательные системы регионов.Оргкомитет Нацфинала WorldSkills Russia возглавил глава Мордовии Артём Здунов. Он отметил, что раньше такие мероприятия проводились только в крупных городах, и вот теперь эстафету принимает небольшой, но гостеприимный Саранск. "К нам приедут свыше 2 тысяч экспертов из разных отраслей – и это большой потенциал для развития туризма, мы будем стремиться, чтобы наши гости могли рассказать всем, что есть Мордовия, есть гостеприимство, есть высокое качество обслуживания", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Но самое главное, по его словам, это профессиональные компетенции. "Мы в них очень хорошо представлены: от ремонта автомобилей, сельхозтехники до робототехники и пищевого кластера, который мы развиваем. Каждый участник финала чемпионата получит возможность показать себя как профессионала на уровне РФ, а потом может выйти и на чемпионаты Европы и мира. Это хорошие рабочие специальности, это первый шаг к трудоустройству и достойной заработной плате", - подчеркнул глава Мордовии.
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саранск, республика мордовия, артем здунов, worldskills russia, роберт уразов, россия
20:07 25.11.2021
 
Мордовия готовится принять финал чемпионата WorldSkills Russia

Мордовия готовится принять финал чемпионата WorldSkills Russia

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск. Справа - фонтан у памятника Дружбы народов
Вид на Саранск. Справа - фонтан у памятника Дружбы народов - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (WorldSkills Россия) Роберт Уразов провели совещание по вопросам подготовки к Финалу Х Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Саранске в 2022 году, сообщает пресс-служба главы республики.
Мордовия получила право на проведение всероссийского мероприятия по профессиональному мастерству по результатам конкурсного отбора. Между правительством Мордовии и Агентством WorldSkills Россия подписано соглашение о сотрудничестве по организации и проведению Нацфинала WorldSkills Russia-2022 в дистанционно-очном формате.
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"Первенство объединит участников из всех регионов страны и пройдет в Саранске с 24 по 28 мая 2022 года по более, чем 20 компетенциям. В том числе впервые в программу соревнований будет включена компетенция "Специалист по тестированию игрового программного обеспечения" - эта инициатива республики была поддержана Агентством. С 30 мая по 2 июня состоится форум экспертов, лидеров и организаторов мероприятий движения Ворлдскиллс Россия", - говорится в сообщении.
Генеральный директор агентства WorldSkills Россия Роберт Уразов подчеркнул, что финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) дает возможность не просто показать, как выглядят современные профессии, но и оценить образовательные системы регионов.
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Оргкомитет Нацфинала WorldSkills Russia возглавил глава Мордовии Артём Здунов. Он отметил, что раньше такие мероприятия проводились только в крупных городах, и вот теперь эстафету принимает небольшой, но гостеприимный Саранск. "К нам приедут свыше 2 тысяч экспертов из разных отраслей – и это большой потенциал для развития туризма, мы будем стремиться, чтобы наши гости могли рассказать всем, что есть Мордовия, есть гостеприимство, есть высокое качество обслуживания", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Но самое главное, по его словам, это профессиональные компетенции. "Мы в них очень хорошо представлены: от ремонта автомобилей, сельхозтехники до робототехники и пищевого кластера, который мы развиваем. Каждый участник финала чемпионата получит возможность показать себя как профессионала на уровне РФ, а потом может выйти и на чемпионаты Европы и мира. Это хорошие рабочие специальности, это первый шаг к трудоустройству и достойной заработной плате", - подчеркнул глава Мордовии.
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Республика МордовияСаранскРеспублика МордовияАртем ЗдуновWorldSkills RussiaРоберт УразовРоссия
 
 
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