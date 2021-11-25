https://ria.ru/20211125/mnogodetnye-1760783434.html

Воробьев: число многодетных семей в Подмосковье увеличилось втрое за 9 лет

Воробьев: число многодетных семей в Подмосковье увеличилось втрое за 9 лет - РИА Новости, 25.11.2021

Воробьев: число многодетных семей в Подмосковье увеличилось втрое за 9 лет

Количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось втрое за 9 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на мероприятии, приуроченном к Дню... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:21

2021-11-25T19:21

2021-11-25T19:21

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось втрое за 9 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на мероприятии, приуроченном к Дню матери."В 2013 году в Московской области было 30,5 тысяч семей. Сейчас заканчивается 2021 год – многодетных семей у нас почти 91 тысяча. За неполных 9 лет количество многодетных семей у нас увеличилось втрое", - сказал Воробьев.Он добавил, что все льготы и выплаты, которые предусмотрены на федеральном и региональном уровнях для семей, должны быть автоматизированы.

https://ria.ru/20211125/mnogodetnye-1760690876.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев