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https://ria.ru/20211125/mishustin-1760716738.html
Мишустин рассказал о барьерах в международной торговле
Мишустин рассказал о барьерах в международной торговле - РИА Новости, 25.11.2021
Мишустин рассказал о барьерах в международной торговле
Некоторые государства пытаются использовать "зеленые" тенденции экономики как рычаги давления, чтобы получить конкурентные преимущества на развивающихся рынках, РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:37
2021-11-25T14:37
экономика
шос
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Некоторые государства пытаются использовать "зеленые" тенденции экономики как рычаги давления, чтобы получить конкурентные преимущества на развивающихся рынках, эти попытки продвигать "зеленый" протекционизм требуют самого серьезного внимания с нашей стороны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Одновременно с цифровизацией сегодня активно идет "зеленая" трансформация экономики. При этом некоторые государства пытаются использовать эти тенденции как рычаги давления, чтобы получить конкурентные преимущества на развивающихся рынках. Мы видим попытки продвигать "зеленый" протекционизм, несмотря на нормы и принципы ВТО", - сказал он на заседании совета глав правительств ШОС.Он отметил, что речь идет о дополнительных налогах и административных барьерах в международной торговле."Такие действия требуют самого серьезного внимания с нашей стороны", - сказал Мишустин.Он напомнил о реализации программы "Зеленого пояса" ШОС и Концепции в области охраны окружающей среды и предложил организовать консультации по линии министерств иностранных дел с привлечением представителей профильных ведомств, в том числе – по вопросам декарбонизациии экономики.
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экономика, шос, михаил мишустин, россия
14:37 25.11.2021
 
Мишустин рассказал о барьерах в международной торговле

Премьер Мишустин: мы видим попытки продвигать "зеленый" протекционизм

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в широком составе в Ереване
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в широком составе в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Некоторые государства пытаются использовать "зеленые" тенденции экономики как рычаги давления, чтобы получить конкурентные преимущества на развивающихся рынках, эти попытки продвигать "зеленый" протекционизм требуют самого серьезного внимания с нашей стороны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Одновременно с цифровизацией сегодня активно идет "зеленая" трансформация экономики. При этом некоторые государства пытаются использовать эти тенденции как рычаги давления, чтобы получить конкурентные преимущества на развивающихся рынках. Мы видим попытки продвигать "зеленый" протекционизм, несмотря на нормы и принципы ВТО", - сказал он на заседании совета глав правительств ШОС.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
14:07
Мишустин обвинил Запад в недобросовестной конкуренции
Он отметил, что речь идет о дополнительных налогах и административных барьерах в международной торговле.
"Такие действия требуют самого серьезного внимания с нашей стороны", - сказал Мишустин.
Он напомнил о реализации программы "Зеленого пояса" ШОС и Концепции в области охраны окружающей среды и предложил организовать консультации по линии министерств иностранных дел с привлечением представителей профильных ведомств, в том числе – по вопросам декарбонизациии экономики.
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ЭкономикаШОСМихаил МишустинРоссия
 
 
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