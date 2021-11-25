https://ria.ru/20211125/mishustin-1760716738.html

Мишустин рассказал о барьерах в международной торговле

Мишустин рассказал о барьерах в международной торговле - РИА Новости, 25.11.2021

Мишустин рассказал о барьерах в международной торговле

Некоторые государства пытаются использовать "зеленые" тенденции экономики как рычаги давления, чтобы получить конкурентные преимущества на развивающихся рынках, РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:37

2021-11-25T14:37

2021-11-25T14:37

экономика

шос

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Некоторые государства пытаются использовать "зеленые" тенденции экономики как рычаги давления, чтобы получить конкурентные преимущества на развивающихся рынках, эти попытки продвигать "зеленый" протекционизм требуют самого серьезного внимания с нашей стороны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Одновременно с цифровизацией сегодня активно идет "зеленая" трансформация экономики. При этом некоторые государства пытаются использовать эти тенденции как рычаги давления, чтобы получить конкурентные преимущества на развивающихся рынках. Мы видим попытки продвигать "зеленый" протекционизм, несмотря на нормы и принципы ВТО", - сказал он на заседании совета глав правительств ШОС.Он отметил, что речь идет о дополнительных налогах и административных барьерах в международной торговле."Такие действия требуют самого серьезного внимания с нашей стороны", - сказал Мишустин.Он напомнил о реализации программы "Зеленого пояса" ШОС и Концепции в области охраны окружающей среды и предложил организовать консультации по линии министерств иностранных дел с привлечением представителей профильных ведомств, в том числе – по вопросам декарбонизациии экономики.

https://ria.ru/20211125/mishustin-1760708282.html

https://ria.ru/20210726/yuan-1742895307.html

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экономика, шос, михаил мишустин, россия