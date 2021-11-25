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Мишустин заявил о необходимости взаимодействия между Европой и Азией
Мишустин заявил о необходимости взаимодействия между Европой и Азией - РИА Новости, 25.11.2021
Мишустин заявил о необходимости взаимодействия между Европой и Азией
Честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией сейчас, в условиях мировой нестабильности как никогда востребовано, необходимо выстроить... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:39
2021-11-25T11:39
оон
азия
ассоциация государств юго-восточной азии
михаил мишустин
евразийский экономический союз
евразия
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией сейчас, в условиях мировой нестабильности как никогда востребовано, необходимо выстроить конструктивное сотрудничество на основе соблюдения норм международного права, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В условиях растущей нестабильности в мировых делах как никогда востребовано честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией. В наших общих интересах – чтобы мир быстрее перешел к гармоничному сбалансированному развитию. Для этого необходимо выстроить прагматичное сотрудничество на основе соблюдения норм международного права, признания роли ООН как универсального регулятора межгосударственных отношений", - сказал Мишустин в своем видеовыступлении на 13-м саммите форума "Азия-Европа" (Asia-Europe Meeting, ASEM, АСЕМ).Он убежден, что Евразия способна стать примером эффективного взаимодействия."Именно на этом основывается инициатива президента России Владимира Владимировича Путина о создании Большого Евразийского партнерства. И взаимодействие на площадках таких эффективных объединений как ЕврАзЭС, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии поможет сформировать фундамент будущего единого Евразийского экономического пространства", - считает Мишустин.Глава российского кабмина убежден, что форум "Азия-Европа" сможет придать дополнительный импульс интеграционным процессам на континенте и укрепить практическое взаимодействие."Потенциал АСЕМ надо использовать при развитии таких направлений взаимосвязанности, как транспорт, строительство, модернизация удаленных территорий, цифровизация, образование, туризм", - добавил Мишустин.Он также отметил, что в пандемию коронавируса наблюдалось активное развитие волонтерских движений."В самые сложные периоды пандемии его участники бескорыстно помогали заболевшим и людям старшего возраста, проявляли отзывчивость и взаимовыручку. Поэтому в реагировании на современные вызовы можно и нужно активно задействовать ресурс гражданского общества", - считает премьер.АСЕМ – открытый неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие стран-участниц в области политики, финансово-экономической и социально-культурной сферах. Решение о создании АСЕМ возникло на взаимном признании необходимости укрепления сотрудничества между Европой и Азией.
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оон, азия, ассоциация государств юго-восточной азии, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразия, россия
11:39 25.11.2021
 
Мишустин заявил о необходимости взаимодействия между Европой и Азией

Премьер Мишустин: взаимодействие между Европой и Азией сейчас как никогда востребовано

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией сейчас, в условиях мировой нестабильности как никогда востребовано, необходимо выстроить конструктивное сотрудничество на основе соблюдения норм международного права, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В условиях растущей нестабильности в мировых делах как никогда востребовано честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией. В наших общих интересах – чтобы мир быстрее перешел к гармоничному сбалансированному развитию. Для этого необходимо выстроить прагматичное сотрудничество на основе соблюдения норм международного права, признания роли ООН как универсального регулятора межгосударственных отношений", - сказал Мишустин в своем видеовыступлении на 13-м саммите форума "Азия-Европа" (Asia-Europe Meeting, ASEM, АСЕМ).
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Глава российского кабмина убежден, что форум "Азия-Европа" сможет придать дополнительный импульс интеграционным процессам на континенте и укрепить практическое взаимодействие.
"Потенциал АСЕМ надо использовать при развитии таких направлений взаимосвязанности, как транспорт, строительство, модернизация удаленных территорий, цифровизация, образование, туризм", - добавил Мишустин.
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"В самые сложные периоды пандемии его участники бескорыстно помогали заболевшим и людям старшего возраста, проявляли отзывчивость и взаимовыручку. Поэтому в реагировании на современные вызовы можно и нужно активно задействовать ресурс гражданского общества", - считает премьер.
АСЕМ – открытый неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие стран-участниц в области политики, финансово-экономической и социально-культурной сферах. Решение о создании АСЕМ возникло на взаимном признании необходимости укрепления сотрудничества между Европой и Азией.
 
ООНАзияАссоциация государств Юго-Восточной АзииМихаил МишустинЕвразийский экономический союзЕвразияРоссия
 
 
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