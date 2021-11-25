https://ria.ru/20211125/mishustin-1760672997.html

Мишустин заявил о необходимости взаимодействия между Европой и Азией

Мишустин заявил о необходимости взаимодействия между Европой и Азией - РИА Новости, 25.11.2021

Мишустин заявил о необходимости взаимодействия между Европой и Азией

Честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией сейчас, в условиях мировой нестабильности как никогда востребовано, необходимо выстроить... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:39

2021-11-25T11:39

2021-11-25T11:39

оон

азия

ассоциация государств юго-восточной азии

михаил мишустин

евразийский экономический союз

евразия

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией сейчас, в условиях мировой нестабильности как никогда востребовано, необходимо выстроить конструктивное сотрудничество на основе соблюдения норм международного права, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В условиях растущей нестабильности в мировых делах как никогда востребовано честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией. В наших общих интересах – чтобы мир быстрее перешел к гармоничному сбалансированному развитию. Для этого необходимо выстроить прагматичное сотрудничество на основе соблюдения норм международного права, признания роли ООН как универсального регулятора межгосударственных отношений", - сказал Мишустин в своем видеовыступлении на 13-м саммите форума "Азия-Европа" (Asia-Europe Meeting, ASEM, АСЕМ).Он убежден, что Евразия способна стать примером эффективного взаимодействия."Именно на этом основывается инициатива президента России Владимира Владимировича Путина о создании Большого Евразийского партнерства. И взаимодействие на площадках таких эффективных объединений как ЕврАзЭС, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии поможет сформировать фундамент будущего единого Евразийского экономического пространства", - считает Мишустин.Глава российского кабмина убежден, что форум "Азия-Европа" сможет придать дополнительный импульс интеграционным процессам на континенте и укрепить практическое взаимодействие."Потенциал АСЕМ надо использовать при развитии таких направлений взаимосвязанности, как транспорт, строительство, модернизация удаленных территорий, цифровизация, образование, туризм", - добавил Мишустин.Он также отметил, что в пандемию коронавируса наблюдалось активное развитие волонтерских движений."В самые сложные периоды пандемии его участники бескорыстно помогали заболевшим и людям старшего возраста, проявляли отзывчивость и взаимовыручку. Поэтому в реагировании на современные вызовы можно и нужно активно задействовать ресурс гражданского общества", - считает премьер.АСЕМ – открытый неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие стран-участниц в области политики, финансово-экономической и социально-культурной сферах. Решение о создании АСЕМ возникло на взаимном признании необходимости укрепления сотрудничества между Европой и Азией.

https://ria.ru/20211122/vaktsiny-1760200647.html

https://ria.ru/20211119/eaes-1759761366.html

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евразия

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оон, азия, ассоциация государств юго-восточной азии, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразия, россия