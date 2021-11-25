Мишустин заявил о необходимости взаимодействия между Европой и Азией
Премьер Мишустин: взаимодействие между Европой и Азией сейчас как никогда востребовано
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией сейчас, в условиях мировой нестабильности как никогда востребовано, необходимо выстроить конструктивное сотрудничество на основе соблюдения норм международного права, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В условиях растущей нестабильности в мировых делах как никогда востребовано честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией. В наших общих интересах – чтобы мир быстрее перешел к гармоничному сбалансированному развитию. Для этого необходимо выстроить прагматичное сотрудничество на основе соблюдения норм международного права, признания роли ООН как универсального регулятора межгосударственных отношений", - сказал Мишустин в своем видеовыступлении на 13-м саммите форума "Азия-Европа" (Asia-Europe Meeting, ASEM, АСЕМ).
Он убежден, что Евразия способна стать примером эффективного взаимодействия.
"Именно на этом основывается инициатива президента России Владимира Владимировича Путина о создании Большого Евразийского партнерства. И взаимодействие на площадках таких эффективных объединений как ЕврАзЭС, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии поможет сформировать фундамент будущего единого Евразийского экономического пространства", - считает Мишустин.
Глава российского кабмина убежден, что форум "Азия-Европа" сможет придать дополнительный импульс интеграционным процессам на континенте и укрепить практическое взаимодействие.
"Потенциал АСЕМ надо использовать при развитии таких направлений взаимосвязанности, как транспорт, строительство, модернизация удаленных территорий, цифровизация, образование, туризм", - добавил Мишустин.
Он также отметил, что в пандемию коронавируса наблюдалось активное развитие волонтерских движений.
"В самые сложные периоды пандемии его участники бескорыстно помогали заболевшим и людям старшего возраста, проявляли отзывчивость и взаимовыручку. Поэтому в реагировании на современные вызовы можно и нужно активно задействовать ресурс гражданского общества", - считает премьер.
АСЕМ – открытый неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие стран-участниц в области политики, финансово-экономической и социально-культурной сферах. Решение о создании АСЕМ возникло на взаимном признании необходимости укрепления сотрудничества между Европой и Азией.