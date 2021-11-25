https://ria.ru/20211125/migranty-1760766825.html

Меркель обвинила Белоруссию в создании миграционного кризиса

Меркель обвинила Белоруссию в создании миграционного кризиса - РИА Новости, 25.11.2021

Меркель обвинила Белоруссию в создании миграционного кризиса

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с польским премьер-министром Матеушем Моравецким в Берлине, что ситуация на границе с Белоруссией... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T18:00

2021-11-25T18:00

2021-11-25T18:00

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БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с польским премьер-министром Матеушем Моравецким в Берлине, что ситуация на границе с Белоруссией создана Минском, выразила полную солидарность Варшаве.Она добавила, что ее телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в этой связи были "тесно согласованы", также она "обсудила это с польским премьер-министром".На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211125/granitsa-1760749800.html

берлин (город)

варшава

белоруссия

минск

германия

польша

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в мире, берлин (город), варшава, белоруссия, минск, германия, польша, ангела меркель, александр лукашенко, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии