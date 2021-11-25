Меркель обвинила Белоруссию в создании миграционного кризиса
И.о. кацлера Германии Меркель: Белоруссия создала миграционный кризис на границе с Польшей
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с польским премьер-министром Матеушем Моравецким в Берлине, что ситуация на границе с Белоруссией создана Минском, выразила полную солидарность Варшаве.
"Выразила польскому премьер-министру нашу полную солидарность со стороны Германии… Мы убеждены, что ситуация была спровоцирована тем, что Белоруссия также в духе гибридной атаки заманила мигрантов, …хочет ослабить не только Польшу, но и весь ЕС. Поэтому, с одной стороны, полная солидарность с Польшей, с другой стороны, совершенно ясно, что речь идет о теме между ЕС и Белоруссией", - сказала Меркель.
Она добавила, что ее телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в этой связи были "тесно согласованы", также она "обсудила это с польским премьер-министром".
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.