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Меркель обвинила Белоруссию в создании миграционного кризиса
Меркель обвинила Белоруссию в создании миграционного кризиса - РИА Новости, 25.11.2021
Меркель обвинила Белоруссию в создании миграционного кризиса
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с польским премьер-министром Матеушем Моравецким в Берлине, что ситуация на границе с Белоруссией... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:00
2021-11-25T18:00
в мире
берлин (город)
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минск
германия
польша
ангела меркель
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БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с польским премьер-министром Матеушем Моравецким в Берлине, что ситуация на границе с Белоруссией создана Минском, выразила полную солидарность Варшаве.Она добавила, что ее телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в этой связи были "тесно согласованы", также она "обсудила это с польским премьер-министром".На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211125/granitsa-1760749800.html
берлин (город)
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минск
германия
польша
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в мире, берлин (город), варшава, белоруссия, минск, германия, польша, ангела меркель, александр лукашенко, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:00 25.11.2021
 
Меркель обвинила Белоруссию в создании миграционного кризиса

И.о. кацлера Германии Меркель: Белоруссия создала миграционный кризис на границе с Польшей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с польским премьер-министром Матеушем Моравецким в Берлине, что ситуация на границе с Белоруссией создана Минском, выразила полную солидарность Варшаве.
"Выразила польскому премьер-министру нашу полную солидарность со стороны Германии… Мы убеждены, что ситуация была спровоцирована тем, что Белоруссия также в духе гибридной атаки заманила мигрантов, …хочет ослабить не только Польшу, но и весь ЕС. Поэтому, с одной стороны, полная солидарность с Польшей, с другой стороны, совершенно ясно, что речь идет о теме между ЕС и Белоруссией", - сказала Меркель.
Она добавила, что ее телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в этой связи были "тесно согласованы", также она "обсудила это с польским премьер-министром".
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 16:53
Президент Польши рассказал о новой тактике мигрантов
 
В миреБерлин (город)ВаршаваБелоруссияМинскГерманияПольшаАнгела МеркельАлександр ЛукашенкоМатеуш МоравецкийСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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