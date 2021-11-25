https://ria.ru/20211125/migranty-1760759621.html

Iraqi Airways осуществит два вывозных рейса из Минска для мигрантов

Iraqi Airways осуществит два вывозных рейса из Минска для мигрантов - РИА Новости, 25.11.2021

Iraqi Airways осуществит два вывозных рейса из Минска для мигрантов

Авиакомпания Iraqi Airways осуществит в четверг два вывозных рейса из Минска для иракских мигрантов, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:35

2021-11-25T17:35

2021-11-25T17:35

в мире

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минск

польша

мид ирака

iraqi airways

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КАИР, 25 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Iraqi Airways осуществит в четверг два вывозных рейса из Минска для иракских мигрантов, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе министерства транспорта Ирака.Ранее представитель компании сообщил РИА Новости, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска был отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака."В четверг вечером после получения официального разрешения будут осуществлены два авиарейса Iraqi Airways для эвакуации застрявших на белорусско-польской границе иракских граждан", - сообщило министерство.Два самолета уже вылетели из Багдада в Минск.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211125/bezhentsy-1760717811.html

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в мире, белоруссия, минск, польша, мид ирака, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии