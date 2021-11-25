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Iraqi Airways осуществит два вывозных рейса из Минска для мигрантов
Iraqi Airways осуществит два вывозных рейса из Минска для мигрантов - РИА Новости, 25.11.2021
Iraqi Airways осуществит два вывозных рейса из Минска для мигрантов
Авиакомпания Iraqi Airways осуществит в четверг два вывозных рейса из Минска для иракских мигрантов, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:35
2021-11-25T17:35
в мире
белоруссия
минск
польша
мид ирака
iraqi airways
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КАИР, 25 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Iraqi Airways осуществит в четверг два вывозных рейса из Минска для иракских мигрантов, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе министерства транспорта Ирака.Ранее представитель компании сообщил РИА Новости, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска был отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака."В четверг вечером после получения официального разрешения будут осуществлены два авиарейса Iraqi Airways для эвакуации застрявших на белорусско-польской границе иракских граждан", - сообщило министерство.Два самолета уже вылетели из Багдада в Минск.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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в мире, белоруссия, минск, польша, мид ирака, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:35 25.11.2021
 
Iraqi Airways осуществит два вывозных рейса из Минска для мигрантов

Iraqi Airways осуществит два вывозных рейса из Минска для мигрантов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы на границе Белоруссии с Польшей
Беженцы на границе Белоруссии с Польшей - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КАИР, 25 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Iraqi Airways осуществит в четверг два вывозных рейса из Минска для иракских мигрантов, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе министерства транспорта Ирака.
Ранее представитель компании сообщил РИА Новости, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска был отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака.
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ЕС должен оплачивать вывозные рейсы беженцев из Минска, заявил Лукашенко
"В четверг вечером после получения официального разрешения будут осуществлены два авиарейса Iraqi Airways для эвакуации застрявших на белорусско-польской границе иракских граждан", - сообщило министерство.
Два самолета уже вылетели из Багдада в Минск.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
 
В миреБелоруссияМинскПольшаМИД ИракаIraqi AirwaysСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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