https://ria.ru/20211125/migranty-1760756677.html

Консул Ирака анонсировал новый вывозной рейс из Белоруссии

Консул Ирака анонсировал новый вывозной рейс из Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2021

Консул Ирака анонсировал новый вывозной рейс из Белоруссии

Вывозной рейс из Белоруссии, полностью оплаченный Международной организацией по миграции, состоится через неделю, сообщил РИА Новости иракский консул в России и РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:23

2021-11-25T17:23

2021-11-25T19:59

ирак

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

белоруссия

минск

польша

международная организация по миграции

iraqi airways

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вывозной рейс из Белоруссии, полностью оплаченный Международной организацией по миграции, состоится через неделю, сообщил РИА Новости иракский консул в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани.Ранее представитель авиакомпании Iraqi Airways анонсировал РИА Новости вывозные рейсы из Белоруссии в Ирак для иракских граждан 25-26 ноября. Два самолета уже вылетели из Багдада в Минск. Позднее национальный аэропорт "Минск" уточнил, что на данный момент запланированы два вывозных рейса в Ирак."Мы завершили встречу с Международной организацией по миграции, первый вывозной рейс, который она предпримет в соответствии с графиком... состоится через неделю, и она понесет все расходы", - заявил консул.Консул, отвечая на вопрос о том, будут ли желающие воспользоваться рейсом, заявил, что "есть вероятность возвращения от границ еще нескольких тысяч человек".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Белорусский президент Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. При этом в ноябре белорусская сторона сообщала о фактах применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов.

https://ria.ru/20211124/migranty-1760495124.html

https://ria.ru/20211125/granitsa-1760749800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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