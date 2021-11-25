17:23 25.11.2021 (обновлено: 19:59 25.11.2021)
Консул Ирака анонсировал новый вывозной рейс из Белоруссии
Консул Ирака Ал-Кинани: вывозной рейс из Белоруссии состоится через неделю
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкИракские мигранты, пытавшиеся попасть в ЕС из Белоруссии, проходят регистрацию на авиарейс для желающих вернуться на родину
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вывозной рейс из Белоруссии, полностью оплаченный Международной организацией по миграции, состоится через неделю, сообщил РИА Новости иракский консул в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани.
Ранее представитель авиакомпании Iraqi Airways анонсировал РИА Новости вывозные рейсы из Белоруссии в Ирак для иракских граждан 25-26 ноября. Два самолета уже вылетели из Багдада в Минск. Позднее национальный аэропорт "Минск" уточнил, что на данный момент запланированы два вывозных рейса в Ирак.
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"Мы завершили встречу с Международной организацией по миграции, первый вывозной рейс, который она предпримет в соответствии с графиком... состоится через неделю, и она понесет все расходы", - заявил консул.
Консул, отвечая на вопрос о том, будут ли желающие воспользоваться рейсом, заявил, что "есть вероятность возвращения от границ еще нескольких тысяч человек".
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Белорусский президент Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. При этом в ноябре белорусская сторона сообщала о фактах применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов.