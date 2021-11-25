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Президент Польши не видит военной угрозы из-за миграционного кризиса
Президент Польши не видит военной угрозы из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 25.11.2021
Президент Польши не видит военной угрозы из-за миграционного кризиса
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит непосредственной военной угрозы из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:09
2021-11-25T17:09
в мире
йенс столтенберг
белоруссия
нато
брюссель
анджей дуда
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит непосредственной военной угрозы из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией."Мы, естественно, с генеральным секретарем НАТО и союзниками принимаем во внимание возможность использования 4-й статьи (Статья 4 договора о Североатлантическом альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности), но мы хотим использовать ее только тогда, когда ситуация того требует. Сейчас ситуация не отвечает квалификации 4-й статьи. Нет непосредственной военной угрозы, нет военного нападения на какую-либо соседнюю страну", - сказал Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Брюсселе.
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в мире, йенс столтенберг, белоруссия, нато, брюссель, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:09 25.11.2021
 
Президент Польши не видит военной угрозы из-за миграционного кризиса

Президент Польши Дуда не видит военной угрозы из-за миграционного кризиса на границе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит непосредственной военной угрозы из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией.
"Мы, естественно, с генеральным секретарем НАТО и союзниками принимаем во внимание возможность использования 4-й статьи (Статья 4 договора о Североатлантическом альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности), но мы хотим использовать ее только тогда, когда ситуация того требует. Сейчас ситуация не отвечает квалификации 4-й статьи. Нет непосредственной военной угрозы, нет военного нападения на какую-либо соседнюю страну", - сказал Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Брюсселе.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
16:53
Польша сама справляется с миграционным кризисом, заявил Столтенберг
 
В миреЙенс СтолтенбергБелоруссияНАТОБрюссельАнджей ДудаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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