https://ria.ru/20211125/migranty-1760752970.html

Президент Польши не видит военной угрозы из-за миграционного кризиса

Президент Польши не видит военной угрозы из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 25.11.2021

Президент Польши не видит военной угрозы из-за миграционного кризиса

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит непосредственной военной угрозы из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:09

2021-11-25T17:09

2021-11-25T17:09

в мире

йенс столтенберг

белоруссия

нато

брюссель

анджей дуда

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит непосредственной военной угрозы из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией."Мы, естественно, с генеральным секретарем НАТО и союзниками принимаем во внимание возможность использования 4-й статьи (Статья 4 договора о Североатлантическом альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности), но мы хотим использовать ее только тогда, когда ситуация того требует. Сейчас ситуация не отвечает квалификации 4-й статьи. Нет непосредственной военной угрозы, нет военного нападения на какую-либо соседнюю страну", - сказал Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Брюсселе.

https://ria.ru/20211125/migranty-1760749704.html

белоруссия

брюссель

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в мире, йенс столтенберг, белоруссия, нато, брюссель, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии