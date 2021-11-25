https://ria.ru/20211125/mid-1760696681.html

Главы МИД России, Индии и Китая обсудят региональные проблемы

Главы МИД России, Индии и Китая обсудят региональные проблемы - РИА Новости, 25.11.2021

Главы МИД России, Индии и Китая обсудят региональные проблемы

Министры иностранных дел России, Индии и Китая обсудят региональные проблемы, включая Афганистан, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:25

2021-11-25T13:25

2021-11-25T13:25

китай

афганистан

мид кнр

большая двадцатка

здоровье - общество

брикс

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754532353_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_5eabbbc11733118b2cc876d51a450461.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел России, Индии и Китая обсудят региональные проблемы, включая Афганистан, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Особое внимание будет уделено теме консолидации усилий по борьбе с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции, поиску путей по выходу на стабильную траекторию постпандемического восстановления. Также состоится обмен мнениями по таким актуальным проблемам, как обеспечение глобальной стратегической стабильности, противодействия вызовам и угрозам безопасности, развитие ситуации в Афганистане, Мьянме и на Ближнем Востоке", - сказала Захарова на брифинге.Она сообщила, что министры обсудят взаимодействие трех стран в рамках ШОС, БРИКС, ООН, G20.Как отметил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, на встрече глав МИД РФ, Китая и Индии министры проведут глубокий обмен мнениями по целому спектру вопросов, включая борьбу с пандемией, мультилатерализм, региональные и глобальные проблемы.

https://ria.ru/20211125/mid-1760660441.html

китай

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, афганистан, мид кнр, большая двадцатка, здоровье - общество, брикс, мария захарова, россия, чжао лицзянь