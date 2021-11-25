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Главы МИД России, Индии и Китая обсудят региональные проблемы
Главы МИД России, Индии и Китая обсудят региональные проблемы - РИА Новости, 25.11.2021
Главы МИД России, Индии и Китая обсудят региональные проблемы
Министры иностранных дел России, Индии и Китая обсудят региональные проблемы, включая Афганистан, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:25
2021-11-25T13:25
2021-11-25T13:25
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мид кнр
большая двадцатка
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел России, Индии и Китая обсудят региональные проблемы, включая Афганистан, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Особое внимание будет уделено теме консолидации усилий по борьбе с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции, поиску путей по выходу на стабильную траекторию постпандемического восстановления. Также состоится обмен мнениями по таким актуальным проблемам, как обеспечение глобальной стратегической стабильности, противодействия вызовам и угрозам безопасности, развитие ситуации в Афганистане, Мьянме и на Ближнем Востоке", - сказала Захарова на брифинге.Она сообщила, что министры обсудят взаимодействие трех стран в рамках ШОС, БРИКС, ООН, G20.Как отметил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, на встрече глав МИД РФ, Китая и Индии министры проведут глубокий обмен мнениями по целому спектру вопросов, включая борьбу с пандемией, мультилатерализм, региональные и глобальные проблемы.
https://ria.ru/20211125/mid-1760660441.html
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китай, афганистан, мид кнр, большая двадцатка, здоровье - общество, брикс, мария захарова, россия, чжао лицзянь
Главы МИД России, Индии и Китая обсудят региональные проблемы
Представитель МИД Захарова: главы МИД России, Индии и Китая обсудят региональные проблемы