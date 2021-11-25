https://ria.ru/20211125/mid-1760691742.html

Лавров и Шойгу 6 декабря посетят Нью-Дели

Лавров и Шойгу 6 декабря посетят Нью-Дели - РИА Новости, 25.11.2021

Лавров и Шойгу 6 декабря посетят Нью-Дели

Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 6 декабря примут участие во встрече в формате "2+2" с индийскими коллегами в Нью-Дели, сообщила... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:01

2021-11-25T13:01

2021-11-25T13:09

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 6 декабря примут участие во встрече в формате "2+2" с индийскими коллегами в Нью-Дели, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестого декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с министром обороны нашей страны Сергеем Шойгу проведут в Нью-Дели переговоры со своими индийскими коллегами", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, данная встреча станет первой в подобном формате между Россией и Индией."Предполагается, что главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран предметно обсудят ключевые региональные и международные сюжеты, в том числе ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, афганское, сирийское досье", - добавила Захарова. Он также сообщила, что главы МИД и Минобороны двух стран обсудят взаимодействие на площадках ШОС и РИК.

https://ria.ru/20211125/mid-1760660441.html

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индия, нью-дели, россия