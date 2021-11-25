https://ria.ru/20211125/metro-1760770431.html
В Москве осудили мужчину, ранившего ножом подростка в метро
В Москве осудили мужчину, ранившего ножом подростка в метро - РИА Новости, 25.11.2021
В Москве осудили мужчину, ранившего ножом подростка в метро
Мужчину, обвиняемого в попытке убийства 16-летнего подростка на станции "Боровицкая" столичного метро, приговорили к шести годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:14
2021-11-25T18:14
2021-11-25T18:14
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в попытке убийства 16-летнего подростка на станции "Боровицкая" столичного метро, приговорили к шести годам колонии строгого режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее СК сообщал, что вечером 26 апреля на станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро пьяный мужчина в ходе конфликта с 16-летним подростком ранил юношу. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина ударил подростка ножом в область шеи и грудной клетки. Юноша оказал активное сопротивление."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 63-летнего уроженца Вологодской области. Он признан виновным в совершении преступления... "покушение на убийство"... Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.Установлено, что вечером 26 апреля на платформе станции "Боровицкая" московского метро пьяный мужчина в ходе конфликта ранил подростка. Подчеркивается, что обвиняемый не смог убить юношу из-за его активного сопротивления, также подростку была оказана своевременная медпомощь.Во время следствия установлено, что ранее мужчина был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.
https://ria.ru/20211117/pokushenie-1759429764.html
https://ria.ru/20210921/napadenie-1751074626.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
В Москве осудили мужчину, ранившего ножом подростка в метро
Мужчина, ранивший ножом подростка в московском метро, осужден на шесть лет