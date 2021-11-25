https://ria.ru/20211125/metro-1760770431.html

В Москве осудили мужчину, ранившего ножом подростка в метро

В Москве осудили мужчину, ранившего ножом подростка в метро - РИА Новости, 25.11.2021

В Москве осудили мужчину, ранившего ножом подростка в метро

Мужчину, обвиняемого в попытке убийства 16-летнего подростка на станции "Боровицкая" столичного метро, приговорили к шести годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T18:14

2021-11-25T18:14

2021-11-25T18:14

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в попытке убийства 16-летнего подростка на станции "Боровицкая" столичного метро, приговорили к шести годам колонии строгого режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее СК сообщал, что вечером 26 апреля на станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро пьяный мужчина в ходе конфликта с 16-летним подростком ранил юношу. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина ударил подростка ножом в область шеи и грудной клетки. Юноша оказал активное сопротивление."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 63-летнего уроженца Вологодской области. Он признан виновным в совершении преступления... "покушение на убийство"... Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.Установлено, что вечером 26 апреля на платформе станции "Боровицкая" московского метро пьяный мужчина в ходе конфликта ранил подростка. Подчеркивается, что обвиняемый не смог убить юношу из-за его активного сопротивления, также подростку была оказана своевременная медпомощь.Во время следствия установлено, что ранее мужчина был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.

https://ria.ru/20211117/pokushenie-1759429764.html

https://ria.ru/20210921/napadenie-1751074626.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)