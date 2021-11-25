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В Москве осудили мужчину, ранившего ножом подростка в метро
В Москве осудили мужчину, ранившего ножом подростка в метро - РИА Новости, 25.11.2021
В Москве осудили мужчину, ранившего ножом подростка в метро
Мужчину, обвиняемого в попытке убийства 16-летнего подростка на станции "Боровицкая" столичного метро, приговорили к шести годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:14
2021-11-25T18:14
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в попытке убийства 16-летнего подростка на станции "Боровицкая" столичного метро, приговорили к шести годам колонии строгого режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее СК сообщал, что вечером 26 апреля на станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро пьяный мужчина в ходе конфликта с 16-летним подростком ранил юношу. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина ударил подростка ножом в область шеи и грудной клетки. Юноша оказал активное сопротивление."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 63-летнего уроженца Вологодской области. Он признан виновным в совершении преступления... "покушение на убийство"... Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.Установлено, что вечером 26 апреля на платформе станции "Боровицкая" московского метро пьяный мужчина в ходе конфликта ранил подростка. Подчеркивается, что обвиняемый не смог убить юношу из-за его активного сопротивления, также подростку была оказана своевременная медпомощь.Во время следствия установлено, что ранее мужчина был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.
https://ria.ru/20211117/pokushenie-1759429764.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
18:14 25.11.2021
 
В Москве осудили мужчину, ранившего ножом подростка в метро

Мужчина, ранивший ножом подростка в московском метро, осужден на шесть лет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в попытке убийства 16-летнего подростка на станции "Боровицкая" столичного метро, приговорили к шести годам колонии строгого режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее СК сообщал, что вечером 26 апреля на станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро пьяный мужчина в ходе конфликта с 16-летним подростком ранил юношу. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина ударил подростка ножом в область шеи и грудной клетки. Юноша оказал активное сопротивление.
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"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 63-летнего уроженца Вологодской области. Он признан виновным в совершении преступления... "покушение на убийство"... Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.
Установлено, что вечером 26 апреля на платформе станции "Боровицкая" московского метро пьяный мужчина в ходе конфликта ранил подростка. Подчеркивается, что обвиняемый не смог убить юношу из-за его активного сопротивления, также подростку была оказана своевременная медпомощь.
Во время следствия установлено, что ранее мужчина был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.
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