https://ria.ru/20211125/merkel-1760747060.html

Меркель дала совет по украинскому урегулированию

Меркель дала совет по украинскому урегулированию - РИА Новости, 25.11.2021

Меркель дала совет по украинскому урегулированию

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что в вопросе украинского урегулирования следует "оставаться открытыми для диалога" между участниками. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:40

2021-11-25T16:40

2021-11-25T17:21

в мире

ангела меркель

берлин (город)

германия

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БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что в вопросе украинского урегулирования следует "оставаться открытыми для диалога" между участниками."С моей точки зрения, двери для диалога должны всегда оставаться открытыми, так как санкции - это одно, но с другой стороны, надо всегда оставаться открытым для диалога и решать проблемы в рамках переговоров", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

https://ria.ru/20211125/zakhrova-1760718206.html

берлин (город)

германия

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в мире, ангела меркель, берлин (город), германия