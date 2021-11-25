https://ria.ru/20211125/merkel-1760747060.html
Меркель дала совет по украинскому урегулированию
Меркель дала совет по украинскому урегулированию - РИА Новости, 25.11.2021
Меркель дала совет по украинскому урегулированию
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что в вопросе украинского урегулирования следует "оставаться открытыми для диалога" между участниками. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:40
2021-11-25T16:40
2021-11-25T17:21
в мире
ангела меркель
берлин (город)
германия
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БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что в вопросе украинского урегулирования следует "оставаться открытыми для диалога" между участниками."С моей точки зрения, двери для диалога должны всегда оставаться открытыми, так как санкции - это одно, но с другой стороны, надо всегда оставаться открытым для диалога и решать проблемы в рамках переговоров", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.
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в мире, ангела меркель, берлин (город), германия
16:40 25.11.2021 (обновлено: 17:21 25.11.2021)
Меркель дала совет по украинскому урегулированию
И.о. канцлера ФРГ Меркель призвала оставить двери для диалога по Украине открытыми