https://ria.ru/20211125/memorial-1760678870.html

Заместителя главреда "Эха Москвы" вызвали в суд по делу "Мемориала"*

Заместителя главреда "Эха Москвы" вызвали в суд по делу "Мемориала"* - РИА Новости, 25.11.2021

Заместителя главреда "Эха Москвы" вызвали в суд по делу "Мемориала"*

Заместитель главного редактора "Эхо Москвы" Сергей Бунтман вызван в суд свидетелем по "делу Мемориала"*, сообщил главный редактор радиостанции Алексей... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:08

2021-11-25T12:08

2021-11-25T12:08

дмитрий муратов

алексей венедиктов (журналист)

михаил горбачев

генеральная прокуратура рф

мемориал

правозащитный центр "мемориал"

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заместитель главного редактора "Эхо Москвы" Сергей Бунтман вызван в суд свидетелем по "делу Мемориала"*, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.Верховный суд России в четверг рассмотрит иск Генеральной прокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (признан иностранным агентом), сообщили РИА Новости в суде."Сергей Бунтман, заместитель главного редактора "Эха Москвы", вызван в Верховный суд свидетелем по "делу Мемориала"*. Свидетелем защиты", - написал Венедиктов в Telegram-канале.Бунтман сообщил, что "Мемориал"* и его юристы предложили ему выступить в качестве свидетеля именно по поводу исторической деятельности журналиста - восстановления исторической правды, восстановления имен.Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что направила в Верховный суд административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"* (признан иноагентом), а прокуратура Москвы в Мосгорсуд направила заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* (также признан иноагентом). По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.Мосгорсуд проведет предварительные слушания по иску 29 ноября.Нобелевские лауреаты экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру РФ отозвать иск и урегулировать претензии во внесудебном порядке. В обращении отмечалось, что многолетняя деятельность "Мемориала"* всегда была направлена на сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем.Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. "Международный Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.*Организация признана в Российской Федерации иностранным агентом

https://ria.ru/20211019/shtraf-1755212919.html

https://ria.ru/20211123/memorial-1760317495.html

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дмитрий муратов, алексей венедиктов (журналист), михаил горбачев, генеральная прокуратура рф, мемориал, правозащитный центр "мемориал"