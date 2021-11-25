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https://ria.ru/20211125/memorial-1760678870.html
Заместителя главреда "Эха Москвы" вызвали в суд по делу "Мемориала"*
Заместителя главреда "Эха Москвы" вызвали в суд по делу "Мемориала"* - РИА Новости, 25.11.2021
Заместителя главреда "Эха Москвы" вызвали в суд по делу "Мемориала"*
Заместитель главного редактора "Эхо Москвы" Сергей Бунтман вызван в суд свидетелем по "делу Мемориала"*, сообщил главный редактор радиостанции Алексей... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:08
2021-11-25T12:08
дмитрий муратов
алексей венедиктов (журналист)
михаил горбачев
генеральная прокуратура рф
мемориал
правозащитный центр "мемориал"
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заместитель главного редактора "Эхо Москвы" Сергей Бунтман вызван в суд свидетелем по "делу Мемориала"*, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.Верховный суд России в четверг рассмотрит иск Генеральной прокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (признан иностранным агентом), сообщили РИА Новости в суде."Сергей Бунтман, заместитель главного редактора "Эха Москвы", вызван в Верховный суд свидетелем по "делу Мемориала"*. Свидетелем защиты", - написал Венедиктов в Telegram-канале.Бунтман сообщил, что "Мемориал"* и его юристы предложили ему выступить в качестве свидетеля именно по поводу исторической деятельности журналиста - восстановления исторической правды, восстановления имен.Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что направила в Верховный суд административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"* (признан иноагентом), а прокуратура Москвы в Мосгорсуд направила заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* (также признан иноагентом). По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.Мосгорсуд проведет предварительные слушания по иску 29 ноября.Нобелевские лауреаты экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру РФ отозвать иск и урегулировать претензии во внесудебном порядке. В обращении отмечалось, что многолетняя деятельность "Мемориала"* всегда была направлена на сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем.Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. "Международный Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.*Организация признана в Российской Федерации иностранным агентом
https://ria.ru/20211019/shtraf-1755212919.html
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дмитрий муратов, алексей венедиктов (журналист), михаил горбачев, генеральная прокуратура рф, мемориал, правозащитный центр "мемориал"
12:08 25.11.2021
 
Заместителя главреда "Эха Москвы" вызвали в суд по делу "Мемориала"*

Заместителя главного редактора "Эха Москвы" вызвали в суд свидетелем по делу "Мемориала"*

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы"
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заместитель главного редактора "Эхо Москвы" Сергей Бунтман вызван в суд свидетелем по "делу Мемориала"*, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
Верховный суд России в четверг рассмотрит иск Генеральной прокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (признан иностранным агентом), сообщили РИА Новости в суде.
"Сергей Бунтман, заместитель главного редактора "Эха Москвы", вызван в Верховный суд свидетелем по "делу Мемориала"*. Свидетелем защиты", - написал Венедиктов в Telegram-канале.
Бунтман сообщил, что "Мемориал"* и его юристы предложили ему выступить в качестве свидетеля именно по поводу исторической деятельности журналиста - восстановления исторической правды, восстановления имен.
Студия радиостанции Эхо Москвы. 23 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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"Эхо Москвы" получило 24 штрафа за упоминание иноагентов без маркировки
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что направила в Верховный суд административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"* (признан иноагентом), а прокуратура Москвы в Мосгорсуд направила заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* (также признан иноагентом). По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.
Мосгорсуд проведет предварительные слушания по иску 29 ноября.
Нобелевские лауреаты экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру РФ отозвать иск и урегулировать претензии во внесудебном порядке. В обращении отмечалось, что многолетняя деятельность "Мемориала"* всегда была направлена на сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 12:36
В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"*
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. "Международный Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.
*Организация признана в Российской Федерации иностранным агентом
 
Дмитрий МуратовАлексей Венедиктов (журналист)Михаил ГорбачевГенеральная прокуратура РФМемориалПравозащитный центр "Мемориал"
 
 
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