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Госдума приняла во втором чтении поправки об индексации маткапитала
Госдума приняла во втором чтении поправки об индексации маткапитала - РИА Новости, 25.11.2021
Госдума приняла во втором чтении поправки об индексации маткапитала
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении поправку, которая предусматривает индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:57
2021-11-25T17:57
общество
владимир путин
госдума рф
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении поправку, которая предусматривает индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не прогнозируемой.Предложенные вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой изменения вносятся в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". "Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала", - говорится в тексте законопроекта.Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года за исключением положений, для которых установлен иной срок реализации."Мы инициировали поправку в законопроект безотлагательно, буквально сразу же после заявления президента о том, что размер маткапитала должен учитывать фактический уровень инфляции, а не прогнозируемый, как сейчас", - сказала Кузнецова.Президент РФ Владимир Путин ранее на встрече с депутатами Госдумы нового созыва предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции.
https://ria.ru/20211018/matkapital-1755033194.html
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общество, владимир путин, госдума рф, анна кузнецова, россия
17:57 25.11.2021
 
Госдума приняла во втором чтении поправки об индексации маткапитала

Госдума приняла во II чтении поправки об индексации маткапитала по фактической инфляции

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении поправку, которая предусматривает индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не прогнозируемой.
Предложенные вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой изменения вносятся в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". "Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала", - говорится в тексте законопроекта.
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Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года за исключением положений, для которых установлен иной срок реализации.
"Мы инициировали поправку в законопроект безотлагательно, буквально сразу же после заявления президента о том, что размер маткапитала должен учитывать фактический уровень инфляции, а не прогнозируемый, как сейчас", - сказала Кузнецова.
Президент РФ Владимир Путин ранее на встрече с депутатами Госдумы нового созыва предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции.
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