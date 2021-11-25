Елена Малышева отметила День благодарения в США
Елена Малышева отметила День благодарения в США вместе с внуками
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Елена Малышева отправилась на четыре дня в США, чтобы отметить День благодарения вместе с внуками. Об этом она сообщила в своем Instagram.
"У старшего внука маленькие каникулы в школе. В честь Дня благодарения. И старший сын попросил меня приехать и помочь с малышней. Помчалась без раздумий! Как положено бабушке", – написала ведущая.
Она отметила, что внуки просыпаются рано – около шести утра. В эти часы, по словам Малышевой, они вместе готовят завтраки, играют и читают. Елена призвала подписчиков быть добрее друг к другу и делиться радостью.
"Обиженные обижают, униженные унижают, а счастливые делают нас добрее и лучше. Давайте делиться счастьем друг с другом", – заключила Малышева.
День благодарения – популярный американский праздник, в который семья собирается за одним столом и отмечает произошедшие приятные события традиционными блюдами, например, фаршированной индейкой.
В Америке проживают сыновья телеведущей – Юрий и Василий. У старшего сына трое детей – шестилетний Игорь, трехлетний Артур и годовалая Анна.