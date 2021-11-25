Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211125/malysheva-1760773239.html
Елена Малышева отметила День благодарения в США
Елена Малышева отметила День благодарения в США - РИА Новости, 25.11.2021
Елена Малышева отметила День благодарения в США
Елена Малышева отправилась на четыре дня в США, чтобы отметить День благодарения вместе с внуками. Об этом она сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:09
2021-11-25T19:09
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
елена малышева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155108/51/1551085100_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_170955e3f52e9fed5984e839f770f6a1.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Елена Малышева отправилась на четыре дня в США, чтобы отметить День благодарения вместе с внуками. Об этом она сообщила в своем Instagram.Она отметила, что внуки просыпаются рано – около шести утра. В эти часы, по словам Малышевой, они вместе готовят завтраки, играют и читают. Елена призвала подписчиков быть добрее друг к другу и делиться радостью.День благодарения – популярный американский праздник, в который семья собирается за одним столом и отмечает произошедшие приятные события традиционными блюдами, например, фаршированной индейкой.В Америке проживают сыновья телеведущей – Юрий и Василий. У старшего сына трое детей – шестилетний Игорь, трехлетний Артур и годовалая Анна.
https://ria.ru/20210907/malysheva-1748922243.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155108/51/1551085100_11:0:2740:2047_1920x0_80_0_0_c85b6ddf2be868db700b4c1d18b2d400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, знаменитости, елена малышева
19:09 25.11.2021
 
Елена Малышева отметила День благодарения в США

Елена Малышева отметила День благодарения в США вместе с внуками

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Елена Малышева отправилась на четыре дня в США, чтобы отметить День благодарения вместе с внуками. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"У старшего внука маленькие каникулы в школе. В честь Дня благодарения. И старший сын попросил меня приехать и помочь с малышней. Помчалась без раздумий! Как положено бабушке", – написала ведущая.

Она отметила, что внуки просыпаются рано – около шести утра. В эти часы, по словам Малышевой, они вместе готовят завтраки, играют и читают. Елена призвала подписчиков быть добрее друг к другу и делиться радостью.

"Обиженные обижают, униженные унижают, а счастливые делают нас добрее и лучше. Давайте делиться счастьем друг с другом", – заключила Малышева.

День благодарения – популярный американский праздник, в который семья собирается за одним столом и отмечает произошедшие приятные события традиционными блюдами, например, фаршированной индейкой.
В Америке проживают сыновья телеведущей – Юрий и Василий. У старшего сына трое детей – шестилетний Игорь, трехлетний Артур и годовалая Анна.
Елена Малышева в передаче Мой герой на ТВЦ
7 сентября, 01:47Шоубиз
"Мама крест поставила": Малышева рассказала об отношениях с мужчинами
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостиЕлена Малышева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
Лента новостейМолния
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск