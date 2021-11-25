https://ria.ru/20211125/malysheva-1760773239.html

Елена Малышева отметила День благодарения в США

Елена Малышева отметила День благодарения в США - РИА Новости, 25.11.2021

Елена Малышева отметила День благодарения в США

Елена Малышева отправилась на четыре дня в США, чтобы отметить День благодарения вместе с внуками. Об этом она сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:09

2021-11-25T19:09

2021-11-25T19:09

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Елена Малышева отправилась на четыре дня в США, чтобы отметить День благодарения вместе с внуками. Об этом она сообщила в своем Instagram.Она отметила, что внуки просыпаются рано – около шести утра. В эти часы, по словам Малышевой, они вместе готовят завтраки, играют и читают. Елена призвала подписчиков быть добрее друг к другу и делиться радостью.День благодарения – популярный американский праздник, в который семья собирается за одним столом и отмечает произошедшие приятные события традиционными блюдами, например, фаршированной индейкой.В Америке проживают сыновья телеведущей – Юрий и Василий. У старшего сына трое детей – шестилетний Игорь, трехлетний Артур и годовалая Анна.

https://ria.ru/20210907/malysheva-1748922243.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, елена малышева