https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760797855.html

Чуприян заявил о готовности МЧС к длительной работе на шахте "Листвяжная"

Чуприян заявил о готовности МЧС к длительной работе на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021

Чуприян заявил о готовности МЧС к длительной работе на шахте "Листвяжная"

МЧС России готово к длительной работе по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, чтобы она смогла потом продолжать работать,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T21:49

2021-11-25T21:49

2021-11-25T21:49

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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БЕЛОВО (Кемеровская область), 25 ноя - РИА Новости. МЧС России готово к длительной работе по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, чтобы она смогла потом продолжать работать, об этом заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян."Силы и средства МЧС готовы к длительной работе. Мы будем бороться за живучесть шахты", - сказал он на оперативном совещании.По словам Чуприяна, за один день работы не завершатся. "Сейчас нужна максимальная концентрация усилий для ликвидации последствий аварии", - подчеркнул он. "В целом обстановка ясна", - добавил врио министра.

https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760794828.html

кемеровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе