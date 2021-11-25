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Чуприян заявил о готовности МЧС к длительной работе на шахте "Листвяжная"
Чуприян заявил о готовности МЧС к длительной работе на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021
Чуприян заявил о готовности МЧС к длительной работе на шахте "Листвяжная"
МЧС России готово к длительной работе по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, чтобы она смогла потом продолжать работать,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T21:49
2021-11-25T21:49
2021-11-25T21:49
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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БЕЛОВО (Кемеровская область), 25 ноя - РИА Новости. МЧС России готово к длительной работе по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, чтобы она смогла потом продолжать работать, об этом заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян."Силы и средства МЧС готовы к длительной работе. Мы будем бороться за живучесть шахты", - сказал он на оперативном совещании.По словам Чуприяна, за один день работы не завершатся. "Сейчас нужна максимальная концентрация усилий для ликвидации последствий аварии", - подчеркнул он. "В целом обстановка ясна", - добавил врио министра.
https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760794828.html
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Чуприян заявил о готовности МЧС к длительной работе на шахте "Листвяжная"
Врио главы МЧС Чуприян заявил о готовности ведомства к длительной работе на "Листвяжной"