https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760794687.html
В МЧС не располагают данными о втором взрыве на шахте "Листвяжная"
В МЧС не располагают данными о втором взрыве на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021
В МЧС не располагают данными о втором взрыве на шахте "Листвяжная"
У МЧС РФ нет данных о том, что на шахте "Листвяжная" в Кузбассе был второй взрыв, заявил врио главы ведомства Александр Чуприян. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T21:12
2021-11-25T21:12
2021-11-25T21:12
происшествия
кемеровская область
белово
александр чуприян
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 25 ноя - РИА Новости. У МЧС РФ нет данных о том, что на шахте "Листвяжная" в Кузбассе был второй взрыв, заявил врио главы ведомства Александр Чуприян."Я такими сведениями не обладаю. Дело в том, что вся приборная сеть объективного контроля нарушена (первым - ред.) взрывом. Поэтому, был второй взрыв или не было его, спасатели таких данных не подтверждают", - сказал Чуприян журналистам в ответ на вопрос, был ли второй взрыв на шахте.Двадцать пятого ноября, около 08.30 (04.30 мск), в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной". По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Всего пострадал 51 человек. В шахте остаются 46 человек, из которых 11 найдены погибшими. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.
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происшествия, кемеровская область, белово, александр чуприян, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
В МЧС не располагают данными о втором взрыве на шахте "Листвяжная"
В МЧС не располагают данными о втором взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе