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Замгенпрокурора назвал предварительную причину ЧП на шахте "Листвяжная"
Замгенпрокурора назвал предварительную причину ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021
Замгенпрокурора назвал предварительную причину ЧП на шахте "Листвяжная"
Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демишин сообщил журналистам предварительную причину аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T20:54
2021-11-25T20:54
2021-11-25T21:56
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
дмитрий демешин
россия
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БЕЛОВО (Кемеровская область), 25 ноя — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демишин сообщил журналистам предварительную причину аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области."Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар", — сказал он.Этот удар травмировал людей, которые не смогли выбраться, добавил замгенпрокурора.Демишин уточнил, что для расследования причин в Кузбасс приехали следователи СК из Москвы.
https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760786522.html
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, дмитрий демешин, россия
20:54 25.11.2021 (обновлено: 21:56 25.11.2021)
Замгенпрокурора назвал предварительную причину ЧП на шахте "Листвяжная"
Замгенпрокурора Демешин: предварительно, причиной ЧП на шахте в Кузбассе стал взрыв метана