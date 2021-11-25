https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760792852.html

Замгенпрокурора назвал предварительную причину ЧП на шахте "Листвяжная"

Замгенпрокурора назвал предварительную причину ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021

Замгенпрокурора назвал предварительную причину ЧП на шахте "Листвяжная"

Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демишин сообщил журналистам предварительную причину аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T20:54

2021-11-25T20:54

2021-11-25T21:56

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

дмитрий демешин

россия

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БЕЛОВО (Кемеровская область), 25 ноя — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демишин сообщил журналистам предварительную причину аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области."Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар", — сказал он.Этот удар травмировал людей, которые не смогли выбраться, добавил замгенпрокурора.Демишин уточнил, что для расследования причин в Кузбасс приехали следователи СК из Москвы.

https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760786522.html

кемеровская область

россия

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, дмитрий демешин, россия