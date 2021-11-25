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Судьба 35 горняков шахты "Листвяжная" остается неизвестной, сообщил Чуприян
Судьба 35 горняков шахты "Листвяжная" остается неизвестной, сообщил Чуприян - РИА Новости, 25.11.2021
Судьба 35 горняков шахты "Листвяжная" остается неизвестной, сообщил Чуприян
Судьба 35 шахтеров остается неизвестной после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:47
2021-11-25T19:47
2021-11-25T20:24
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сдс-уголь
александр чуприян
россия
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Судьба 35 шахтеров остается неизвестной после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."В настоящее время судьба 35 шахтеров неизвестна", - сказал он.Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной". По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Всего пострадали 49 горняков, госпитализировано 37 человек. Погибли 11 человек. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760780995.html
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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сдс-уголь, александр чуприян, россия
19:47 25.11.2021 (обновлено: 20:24 25.11.2021)
Судьба 35 горняков шахты "Листвяжная" остается неизвестной, сообщил Чуприян
Врио главы МЧС Чуприян: судьба 35 горняков в Кузбассе остается неизвестной