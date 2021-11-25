https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760725911.html

В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам

В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам - РИА Новости, 25.11.2021

В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по шахтерам, погибшим на шахте "Листвяжная". Об этом говорится в его Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:19

2021-11-25T15:19

2021-11-25T16:07

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кемеровская область

белово

сдс-уголь

сергей цивилев

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по шахтерам, погибшим на шахте "Листвяжная". Об этом говорится в его Telegram-канале.Траур продлится с 26 по 28 ноября. По всему Кузбассу приспустят государственные флаги, отменят все развлекательные мероприятия и передачи.Утром, в 8:30 по местному времени (4:30 мск), на шахте "Листвяжная", расположенной в поселке городского типа Грамотеинский города Белово, произошло задымление. В тот момент в шахте находились 285 человек. По последним данным, 11 горняков погибли, более 40 пострадали. Большинство доставили на поверхность, но 35 человек остаются под землей, некоторые — в дальних штреках и связи с ними нет.Поисково-спасательные работы пришлось приостановить из-за взрывоопасной концентрации метана.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в первую тройку производителей угля в России, и осваивает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения.

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760713099.html

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