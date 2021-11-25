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Липецкая область
https://ria.ru/20211125/lipetsk-1760663378.html
В Липецке появится многофункциональный киноконцертный зал
В Липецке появится многофункциональный киноконцертный зал - РИА Новости, 25.11.2021
В Липецке появится многофункциональный киноконцертный зал
В рамках нацпроекта "Культура" городской дворец молодежи "Октябрь" будет преобразован в многофункциональный киноконцертный зал, министерство культуры выделит на РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:51
2021-11-25T10:51
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
новости культуры
культура
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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. В рамках нацпроекта "Культура" городской дворец молодежи "Октябрь" будет преобразован в многофункциональный киноконцертный зал, министерство культуры выделит на эти цели Липецкой области 480 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, работы планируется начать в марте следующего года, когда объект будет передан из муниципальной собственности в областную. После получения средств будут объявлены торги и определена строительная компания, которая будет проводить работы.Артамонов отметил, что планируется обновить внешний облик здания, увеличить зрительный зал, произвести перепланировку помещений и благоустроить прилегающую территорию. Открытие обновленного здания ожидается весной 2024 года.Помимо проведения различных массовых культурно-досуговых мероприятий в "Октябре" планируют организовывать семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы, стратегические сессии."Это большой и значимый для областного центра проект, который даст новый стимул нашей сфере культуры для развития и совершенствования. Несомненно, открытие современного концертного зала будет значимым событием для молодёжи. И конечно, этот объект должен стать ещё одним украшением Липецка", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20211124/soglashenie-1760546009.html
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общество, липецкая область, игорь артамонов, новости культуры, культура
10:51 25.11.2021
 
В Липецке появится многофункциональный киноконцертный зал

В Липецке в рамках нацпроекта "Культура" появится многофункциональный киноконцертный зал

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. В рамках нацпроекта "Культура" городской дворец молодежи "Октябрь" будет преобразован в многофункциональный киноконцертный зал, министерство культуры выделит на эти цели Липецкой области 480 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы планируется начать в марте следующего года, когда объект будет передан из муниципальной собственности в областную. После получения средств будут объявлены торги и определена строительная компания, которая будет проводить работы.
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Артамонов отметил, что планируется обновить внешний облик здания, увеличить зрительный зал, произвести перепланировку помещений и благоустроить прилегающую территорию. Открытие обновленного здания ожидается весной 2024 года.
Помимо проведения различных массовых культурно-досуговых мероприятий в "Октябре" планируют организовывать семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы, стратегические сессии.
"Это большой и значимый для областного центра проект, который даст новый стимул нашей сфере культуры для развития и совершенствования. Несомненно, открытие современного концертного зала будет значимым событием для молодёжи. И конечно, этот объект должен стать ещё одним украшением Липецка", – сказал Артамонов.
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