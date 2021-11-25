https://ria.ru/20211125/lavrov-1760766394.html
Лавров заявил о готовности продолжать диалог по мирному договору с Японией
Лавров заявил о готовности продолжать диалог по мирному договору с Японией - РИА Новости, 25.11.2021
Лавров заявил о готовности продолжать диалог по мирному договору с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси обсудили двусторонние отношения, Москва заявила о готовности продолжать диалог по... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:58
2021-11-25T17:58
2021-11-25T17:58
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси обсудили двусторонние отношения, Москва заявила о готовности продолжать диалог по мирному договору.Согласно сообщению министерства иностранных дел РФ, разговор состоялся 25 ноября по инициативе японской стороны.Министры обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, касающиеся продвижения политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, укрепления мер доверия в сфере безопасности, а также взаимодействия на международной арене."В ответ на обращение японской стороны Сергей Лавров подтвердил готовность продолжать диалог по вопросу о мирном договоре в русле вывода всего комплекса двусторонних отношений на принципиально новый уровень", - говорится в сообщении ведомства.
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в мире, москва, мид японии, сергей лавров, россия
Лавров заявил о готовности продолжать диалог по мирному договору с Японией
Лавров подтвердил главе МИД Японии готовность России продолжать диалог по мирному договору