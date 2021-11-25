https://ria.ru/20211125/lavrov-1760766394.html

Лавров заявил о готовности продолжать диалог по мирному договору с Японией

Лавров заявил о готовности продолжать диалог по мирному договору с Японией - РИА Новости, 25.11.2021

Лавров заявил о готовности продолжать диалог по мирному договору с Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси обсудили двусторонние отношения, Москва заявила о готовности продолжать диалог по... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:58

2021-11-25T17:58

2021-11-25T17:58

в мире

москва

мид японии‎

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760399857_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af170700452ebc8300bca94db19ae1cd.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси обсудили двусторонние отношения, Москва заявила о готовности продолжать диалог по мирному договору.Согласно сообщению министерства иностранных дел РФ, разговор состоялся 25 ноября по инициативе японской стороны.Министры обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, касающиеся продвижения политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, укрепления мер доверия в сфере безопасности, а также взаимодействия на международной арене."В ответ на обращение японской стороны Сергей Лавров подтвердил готовность продолжать диалог по вопросу о мирном договоре в русле вывода всего комплекса двусторонних отношений на принципиально новый уровень", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20211018/yaponiya-1754964576.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, москва, мид японии‎, сергей лавров, россия