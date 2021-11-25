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В Кузбассе 70 из 115 рабочих вывели на поверхность из шахты "Листвяжная"
В Кузбассе 70 из 115 рабочих вывели на поверхность из шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021
В Кузбассе 70 из 115 рабочих вывели на поверхность из шахты "Листвяжная"
Семьдесят из 115 находившихся в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области на момент задымления уже вывели на поверхность, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:04
2021-11-25T08:04
2021-11-25T09:35
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Семьдесят из 115 находившихся в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области на момент задымления уже вывели на поверхность, сообщает СУСК по региону.По данным прокуратуры, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. Экстренные службы сообщали о 29 пострадавших, двух - в тяжелом состоянии.По факту произошедшего следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области организовали доследственную проверку."В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СУСК.
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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
08:04 25.11.2021 (обновлено: 09:35 25.11.2021)
В Кузбассе 70 из 115 рабочих вывели на поверхность из шахты "Листвяжная"
Семьдесят из 115 рабочих вывели на поверхность из шахты "Листвяжная" в Кузбассе