https://ria.ru/20211125/kuban-1760732670.html
На Кубани появился свой "Лесной кодекс"
На Кубани появился свой "Лесной кодекс" - РИА Новости, 25.11.2021
На Кубани появился свой "Лесной кодекс"
Депутаты Краснодарского края на сессии в четверг приняли закон "О регулировании лесных отношений в Краснодарском крае", сообщили в пресс-службе законодательного РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:50
2021-11-25T15:50
2021-11-25T15:50
краснодарский край
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии в четверг приняли закон "О регулировании лесных отношений в Краснодарском крае", сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона (ЗСК).Кроме того, документ корректирует нормативы заготовки гражданами древесины.По словам председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, подготовка законопроекта потребовала от профильного комитета и отраслевых ведомств дополнительного времени и тщательной проработки."Заготовка дров для отопления, сбор трав, грибов и ягод ведется жителями предгорной и горной частей края не только для собственного потребления, но и на продажу. Поэтому нормы пользования лесами должны быть продуманными с экологической точки зрения, ориентированными на то, чтобы не страдала природа. А с другой – простыми и понятными, обеспечивающими равный доступ жителей к лесным ресурсам", – отметил спикер ЗСК.
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общество, краснодарский край
На Кубани появился свой "Лесной кодекс"
В Краснодарском крае появился свой "Лесной кодекс"
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости.
Депутаты Краснодарского края
на сессии в четверг приняли закон "О регулировании лесных отношений в Краснодарском крае", сообщили в пресс-службе
законодательного собрания региона (ЗСК).
"В Краснодарском крае появился свой "Лесной кодекс", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроектом предлагается систематизировать нормативные правовые акты в сфере регулирования лесных отношений в Краснодарском крае путем объединения норм трех краевых законов, касающихся заготовки гражданами древесины, а также недревесных лесных ресурсов для собственных нужд.
Кроме того, документ корректирует нормативы заготовки гражданами древесины.
По словам председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, подготовка законопроекта потребовала от профильного комитета и отраслевых ведомств дополнительного времени и тщательной проработки.
"Заготовка дров для отопления, сбор трав, грибов и ягод ведется жителями предгорной и горной частей края не только для собственного потребления, но и на продажу. Поэтому нормы пользования лесами должны быть продуманными с экологической точки зрения, ориентированными на то, чтобы не страдала природа. А с другой – простыми и понятными, обеспечивающими равный доступ жителей к лесным ресурсам", – отметил спикер ЗСК.