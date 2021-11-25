https://ria.ru/20211125/kuban-1760732670.html

На Кубани появился свой "Лесной кодекс"

На Кубани появился свой "Лесной кодекс" - РИА Новости, 25.11.2021

На Кубани появился свой "Лесной кодекс"

Депутаты Краснодарского края на сессии в четверг приняли закон "О регулировании лесных отношений в Краснодарском крае", сообщили в пресс-службе законодательного РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:50

2021-11-25T15:50

2021-11-25T15:50

краснодарский край

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии в четверг приняли закон "О регулировании лесных отношений в Краснодарском крае", сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона (ЗСК).Кроме того, документ корректирует нормативы заготовки гражданами древесины.По словам председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, подготовка законопроекта потребовала от профильного комитета и отраслевых ведомств дополнительного времени и тщательной проработки."Заготовка дров для отопления, сбор трав, грибов и ягод ведется жителями предгорной и горной частей края не только для собственного потребления, но и на продажу. Поэтому нормы пользования лесами должны быть продуманными с экологической точки зрения, ориентированными на то, чтобы не страдала природа. А с другой – простыми и понятными, обеспечивающими равный доступ жителей к лесным ресурсам", – отметил спикер ЗСК.

https://ria.ru/20211125/prokuratura-1760684909.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край