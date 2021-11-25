https://ria.ru/20211125/kuba-1760560565.html

"Авантюра американцев". Кто раскачивает Остров свободы

"Авантюра американцев". Кто раскачивает Остров свободы - РИА Новости, 25.11.2021

"Авантюра американцев". Кто раскачивает Остров свободы

Пять лет назад умер Фидель Кастро. Гавана продолжает социалистический курс команданте, но многие кубинцы недовольны: требуют покончить с дефицитом продуктов,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:00

2021-11-25T08:00

2021-11-25T08:06

в мире

мексика

узбекистан

куба

самарканд

фидель кастро

франклин рузвельт

рауль кастро

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Пять лет назад умер Фидель Кастро. Гавана продолжает социалистический курс команданте, но многие кубинцы недовольны: требуют покончить с дефицитом продуктов, обуздать инфляцию и ввезти в страну достаточное количество вакцины от коронавируса. Власти винят во всем американцев."Долой коммунизм"На острове в разгаре туристический сезон, границы открыты. Но в Гаване усилили меры безопасности, потому что высока вероятность антиправительственных протестов.Звучат призывы выходить на улицы, чтобы "избавить Остров свободы от диктатуры". Но людей волнует не политика, а насущные проблемы: нет ни денег, ни работы. Летом уже были уличные акции — такой массовости на Кубе на видели лет тридцать.Действуя на опережение, президент Мигель Диас-Канель обратился к сторонникам с тем, чтобы те тоже вышли на улицы. Сам он видит в происходящем "инспирированную авантюру США".Помимо лозунгов "Долой диктатуру и коммунизм!", в толпе иногда раздается и "Viva Фидель". О том, что нынешняя система государственного устройства — детище команданте, вспоминают единицы. Важнее другое: при Кастро люди гордились Кубой."Я не боюсь тюрьмы"Фидель умер на 91-м году жизни. И хотя от дел он отошел еще в 2008-м, ни одно политическое решение не принималось без его участия. В последний путь его провожали миллионы."Я — Фидель!", "Да здравствует Фидель!" — выкрикивали кубинцы, следуя за кортежем с прахом команданте.Среди скорбящих были и те, кто надеялся на перемены. Социалистическая Куба, которую построил Кастро, устраивала не всех. Люди надеялись, что после эпохи команданте власти возьмут курс на демократию и реформы.Однако Фидель и сменивший его брат Рауль сделали все для сохранения своего наследия. Подготовленный ими преемник — президент Диас-Канель — пока выполняет инструкции отцов-основателей, хотя это непросто. Если команданте мог убедить кубинцев, что они живут в справедливом обществе, то нынешней власти это не удается.При этом мало кто помнит, что отец Фиделя был крупным землевладельцем и сторонником капитализма. Левые антиимпериалистические идеи поглотили будущего революционера во время учебы в Гаванском университете.Когда в 1952-м власть захватил генерал Фульхенсио Батиста, молодой юрист возглавил протесты. Революция провалилась, Кастро арестовали. На суде он заявил: "Тюрьма будет для меня тяжелым испытанием. Но я не боюсь! История меня оправдает!"Фиделя приговорили к долгому сроку, однако через два года амнистировали. Он эмигрировал в Мексику и занялся подготовкой переворота. Вторая попытка оказалась удачной: в январе 1959-го генерал признал поражение. Страну возглавил Фидель.В шаге от ядерной войныКуба всегда была в центре внимания Вашингтона. От Острова свободы до Флориды всего сорок километров. В США устремились беженцы. Недовольные режимом даже пускались вплавь — за лучшей жизнью.Батиста вполне устраивал Белый дом. Американский бизнес чувствовал себя в Гаване как дома. Кастро все изменил.Как-то он рассказал, что в детстве отправил Франклину Рузвельту письмо, поздравив его с переизбранием на третий срок. И попросил прислать десять долларов: "Я никогда не видел такую банкноту, но очень хотел бы ее иметь. Ваш друг Фидель". Администрация Рузвельта поблагодарила мальчика, однако денег не дала.Наладить добрососедские отношения с США у Фиделя не получилось. Весной 1961-го американцы попытались его свергнуть, но военное вторжение сорвалось. Вскоре команданте взял курс на социализм. Началось сближение с СССР.Вашингтон ввел санкции, едва не обрушив экономику Кубы. Помогла Москва. И не только финансово. Весной 1962-го на острове разместили ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Карибский кризис поставил мир на грань атомной войны. Катастрофы избежали лишь благодаря прямым советско-американским переговорам.Фидель негодовал: Москва и Вашингтон даже не посоветовались с ним. Чтобы задобрить команданте, Хрущев пригласил его в Советский Союз.Чапан и тюбетейка для КастроФидель гостил больше месяца. Побывал в Большом театре, Мавзолее Ленина, на базе подводных лодок в Северодвинске. Но самой необычной и запоминающейся стала поездка в Узбекистан. Руководитель республики Шараф Рашидов повсюду сопровождал команданте, выполнял любое его пожелание.В Ташкенте Кастро собрался в универмаг. Прилавки заранее завалили товарами, снизили цены. Чтобы достойно обслужить высокого гостя, за кассу посадили министра торговли Узбекистана. Тучный чиновник едва поместился в кресле. Пока команданте выбирал ремень для брюк, тот пытался понять, как вращать ручку кассы.Потом Фидель засыпал его вопросами: "Как проходит рабочий день? В чем особенности советской торговли?" Ряженый чиновник не знал, что отвечать, и покрылся потом. Помогли сотрудники универмага.Кастро интересовался, как узбеки выращивают хлопок. Рашидов повез его в Самарканд, Бухару, Фергану. Кубинский лидер внимательно слушал хлопкоробов, а потом сам забрался в трактор. На следующий день газета "Правда" вышла с заголовком "Фидель оседлал пустыню".Команданте часто вспоминал это путешествие и хранил подаренные узбекские чапан и тюбетейку.Социализм без командантеУход Кастро из большой политики изменил Кубу. Его брат Рауль, возглавив страну, затеял реформы. Отказался от распределительной системы продовольствия, разрешил частное предпринимательство. Это помогло справиться с дефицитом. Потекли инвестиции. Иностранному бизнесу предоставили налоговые льготы и гарантии.Восстановились дипотношения с США, Барак Обама частично снял санкции. Однако Дональд Трамп снова обострил ситуацию. При Джо Байдене пока никаких подвижек.Диас-Канель называет себя последователем братьев Кастро, продолжает реформы Рауля. Но перестраивать экономику в условиях закрытой политической системы непросто.Трудности — не повод отказываться от социализма, считает президент. "Революция по-прежнему идет по выбранному пути. На Кубе нет места тем, кто стремится к восстановлению капитализма", — говорит он.На парадах и праздниках глава государства часто цитирует Фиделя, который в 1956-м сказал: "Мы будем или свободными, или жертвами". Но простых людей это уже не вдохновляет.

мексика

узбекистан

куба

самарканд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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