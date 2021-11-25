08:00 25.11.2021 (обновлено: 08:06 25.11.2021)
"Авантюра американцев". Кто раскачивает Остров свободы
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Пять лет назад умер Фидель Кастро. Гавана продолжает социалистический курс команданте, но многие кубинцы недовольны: требуют покончить с дефицитом продуктов, обуздать инфляцию и ввезти в страну достаточное количество вакцины от коронавируса. Власти винят во всем американцев.
"Долой коммунизм"
На острове в разгаре туристический сезон, границы открыты. Но в Гаване усилили меры безопасности, потому что высока вероятность антиправительственных протестов.
Звучат призывы выходить на улицы, чтобы "избавить Остров свободы от диктатуры". Но людей волнует не политика, а насущные проблемы: нет ни денег, ни работы. Летом уже были уличные акции — такой массовости на Кубе на видели лет тридцать.
Действуя на опережение, президент Мигель Диас-Канель обратился к сторонникам с тем, чтобы те тоже вышли на улицы. Сам он видит в происходящем "инспирированную авантюру США".
Помимо лозунгов "Долой диктатуру и коммунизм!", в толпе иногда раздается и "Viva Фидель". О том, что нынешняя система государственного устройства — детище команданте, вспоминают единицы. Важнее другое: при Кастро люди гордились Кубой.
"Я не боюсь тюрьмы"
Фидель умер на 91-м году жизни. И хотя от дел он отошел еще в 2008-м, ни одно политическое решение не принималось без его участия. В последний путь его провожали миллионы.
"Я — Фидель!", "Да здравствует Фидель!" — выкрикивали кубинцы, следуя за кортежем с прахом команданте.
Среди скорбящих были и те, кто надеялся на перемены. Социалистическая Куба, которую построил Кастро, устраивала не всех. Люди надеялись, что после эпохи команданте власти возьмут курс на демократию и реформы.
Однако Фидель и сменивший его брат Рауль сделали все для сохранения своего наследия. Подготовленный ими преемник — президент Диас-Канель — пока выполняет инструкции отцов-основателей, хотя это непросто. Если команданте мог убедить кубинцев, что они живут в справедливом обществе, то нынешней власти это не удается.
При этом мало кто помнит, что отец Фиделя был крупным землевладельцем и сторонником капитализма. Левые антиимпериалистические идеи поглотили будущего революционера во время учебы в Гаванском университете.
Когда в 1952-м власть захватил генерал Фульхенсио Батиста, молодой юрист возглавил протесты. Революция провалилась, Кастро арестовали. На суде он заявил: "Тюрьма будет для меня тяжелым испытанием. Но я не боюсь! История меня оправдает!"
Фиделя приговорили к долгому сроку, однако через два года амнистировали. Он эмигрировал в Мексику и занялся подготовкой переворота. Вторая попытка оказалась удачной: в январе 1959-го генерал признал поражение. Страну возглавил Фидель.
© AFP 2021 / Nicholas KammПрезидент Кубы Рауль Кастро и президент США Барак Обама во время встречи во Дворце Революции в Гаване 21 марта 2016 года
Президент Кубы Рауль Кастро и президент США Барак Обама во время встречи во Дворце Революции в Гаване 21 марта 2016 года
В шаге от ядерной войны
Куба всегда была в центре внимания Вашингтона. От Острова свободы до Флориды всего сорок километров. В США устремились беженцы. Недовольные режимом даже пускались вплавь — за лучшей жизнью.
Батиста вполне устраивал Белый дом. Американский бизнес чувствовал себя в Гаване как дома. Кастро все изменил.
Как-то он рассказал, что в детстве отправил Франклину Рузвельту письмо, поздравив его с переизбранием на третий срок. И попросил прислать десять долларов: "Я никогда не видел такую банкноту, но очень хотел бы ее иметь. Ваш друг Фидель". Администрация Рузвельта поблагодарила мальчика, однако денег не дала.
Наладить добрососедские отношения с США у Фиделя не получилось. Весной 1961-го американцы попытались его свергнуть, но военное вторжение сорвалось. Вскоре команданте взял курс на социализм. Началось сближение с СССР.
Вашингтон ввел санкции, едва не обрушив экономику Кубы. Помогла Москва. И не только финансово. Весной 1962-го на острове разместили ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Карибский кризис поставил мир на грань атомной войны. Катастрофы избежали лишь благодаря прямым советско-американским переговорам.
Фидель негодовал: Москва и Вашингтон даже не посоветовались с ним. Чтобы задобрить команданте, Хрущев пригласил его в Советский Союз.
Президент Кубы Фидель Кастро в Гаване, 1 мая 2005 года
Чапан и тюбетейка для Кастро
Фидель гостил больше месяца. Побывал в Большом театре, Мавзолее Ленина, на базе подводных лодок в Северодвинске. Но самой необычной и запоминающейся стала поездка в Узбекистан. Руководитель республики Шараф Рашидов повсюду сопровождал команданте, выполнял любое его пожелание.
В Ташкенте Кастро собрался в универмаг. Прилавки заранее завалили товарами, снизили цены. Чтобы достойно обслужить высокого гостя, за кассу посадили министра торговли Узбекистана. Тучный чиновник едва поместился в кресле. Пока команданте выбирал ремень для брюк, тот пытался понять, как вращать ручку кассы.
Потом Фидель засыпал его вопросами: "Как проходит рабочий день? В чем особенности советской торговли?" Ряженый чиновник не знал, что отвечать, и покрылся потом. Помогли сотрудники универмага.
Кастро интересовался, как узбеки выращивают хлопок. Рашидов повез его в Самарканд, Бухару, Фергану. Кубинский лидер внимательно слушал хлопкоробов, а потом сам забрался в трактор. На следующий день газета "Правда" вышла с заголовком "Фидель оседлал пустыню".
Команданте часто вспоминал это путешествие и хранил подаренные узбекские чапан и тюбетейку.
© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в фотобанкВизит в СССР лидера кубинской революции, Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Фиделя Кастро
Визит в СССР лидера кубинской революции, Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Фиделя Кастро
Социализм без команданте
Уход Кастро из большой политики изменил Кубу. Его брат Рауль, возглавив страну, затеял реформы. Отказался от распределительной системы продовольствия, разрешил частное предпринимательство. Это помогло справиться с дефицитом. Потекли инвестиции. Иностранному бизнесу предоставили налоговые льготы и гарантии.
Восстановились дипотношения с США, Барак Обама частично снял санкции. Однако Дональд Трамп снова обострил ситуацию. При Джо Байдене пока никаких подвижек.
Диас-Канель называет себя последователем братьев Кастро, продолжает реформы Рауля. Но перестраивать экономику в условиях закрытой политической системы непросто.
Трудности — не повод отказываться от социализма, считает президент. "Революция по-прежнему идет по выбранному пути. На Кубе нет места тем, кто стремится к восстановлению капитализма", — говорит он.
На парадах и праздниках глава государства часто цитирует Фиделя, который в 1956-м сказал: "Мы будем или свободными, или жертвами". Но простых людей это уже не вдохновляет.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМитинга в память о лидере кубинской революции Фиделе Кастро на площади Революции в Гаване
Митинга в память о лидере кубинской революции Фиделе Кастро на площади Революции в Гаване