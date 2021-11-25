На Кубани закупят инструменты для 25 детских школ искусств в 2022 году
Краснодарский край закупит инструменты для 25 детских школ искусств в 2022 году
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Краснодарский край по нацпроекту "Культура" направит 105 миллионов рублей для закупки музыкальных инструментов для 25 детских школ искусств в 2022 году, сообщает администрация региона.
"В 2022 году на Кубани планируют закупить музыкальные инструменты в 25 детских школ искусств. На эти цели по нацпроекту "Культура" направят 105 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что музыкальные инструменты для образовательных учреждений сферы культуры приобретают в рамках профильного национального проекта с 2019 года. Детские школы и колледжи искусств уже получили более 500 инструментов.
"Краснодарский край – один из крупнейших регионов России по численности обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры. По этому показателю мы занимаем третье место после Москвы и Московской области. Сегодня в детских музыкальных, художественных школах, школах искусств обучаются 76 тысяч одаренных детей. Это будущее культуры Кубани, главный кадровый резерв театров, музеев, библиотек, клубов, школ, колледжей искусств, концертных организаций", – приводятся слова министра культуры региона Виктории Лапиной.
Как добавили в ведомстве, музыкальные инструменты для детей закупают не только по нацпроекту, но и в рамках соглашений края с Минпромторгом России.
В 2019-2020 годах по линии федерального ведомства школы искусств получили 105 пианино и 46 комплектов ударных инструментов, в этом году – 80 пианино и 18 комплектов духовых инструментов. В том числе, дооснастили специализированную музыкальную школу слепых и слабовидящих детей Армавира.
По данным краевых властей, в 2021 году по госпрограмме Краснодарского края "Развитие культуры" и нацпроекту направили 453,4 миллиона рублей на капремонт и укрепление материально-технической базы 121 муниципального учреждения культуры. В основном это дома культуры. Также в текущем году создали четыре модельных библиотеки – в Крымске, Новороссийске, Ейске и станице Октябрьской Крыловского района, а на базе ДК села Кабардинка в Геленджике открыли виртуальный концертный зал.