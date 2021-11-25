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Краснодарский край
https://ria.ru/20211125/krasnodar-1760801503.html
На Кубани закупят инструменты для 25 детских школ искусств в 2022 году
На Кубани закупят инструменты для 25 детских школ искусств в 2022 году - РИА Новости, 25.11.2021
На Кубани закупят инструменты для 25 детских школ искусств в 2022 году
Краснодарский край по нацпроекту "Культура" направит 105 миллионов рублей для закупки музыкальных инструментов для 25 детских школ искусств в 2022 году,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T22:44
2021-11-25T22:44
краснодарский край
общество
краснодар
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Краснодарский край по нацпроекту "Культура" направит 105 миллионов рублей для закупки музыкальных инструментов для 25 детских школ искусств в 2022 году, сообщает администрация региона."В 2022 году на Кубани планируют закупить музыкальные инструменты в 25 детских школ искусств. На эти цели по нацпроекту "Культура" направят 105 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что музыкальные инструменты для образовательных учреждений сферы культуры приобретают в рамках профильного национального проекта с 2019 года. Детские школы и колледжи искусств уже получили более 500 инструментов."Краснодарский край – один из крупнейших регионов России по численности обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры. По этому показателю мы занимаем третье место после Москвы и Московской области. Сегодня в детских музыкальных, художественных школах, школах искусств обучаются 76 тысяч одаренных детей. Это будущее культуры Кубани, главный кадровый резерв театров, музеев, библиотек, клубов, школ, колледжей искусств, концертных организаций", – приводятся слова министра культуры региона Виктории Лапиной.Как добавили в ведомстве, музыкальные инструменты для детей закупают не только по нацпроекту, но и в рамках соглашений края с Минпромторгом России.В 2019-2020 годах по линии федерального ведомства школы искусств получили 105 пианино и 46 комплектов ударных инструментов, в этом году – 80 пианино и 18 комплектов духовых инструментов. В том числе, дооснастили специализированную музыкальную школу слепых и слабовидящих детей Армавира.По данным краевых властей, в 2021 году по госпрограмме Краснодарского края "Развитие культуры" и нацпроекту направили 453,4 миллиона рублей на капремонт и укрепление материально-технической базы 121 муниципального учреждения культуры. В основном это дома культуры. Также в текущем году создали четыре модельных библиотеки – в Крымске, Новороссийске, Ейске и станице Октябрьской Крыловского района, а на базе ДК села Кабардинка в Геленджике открыли виртуальный концертный зал.
https://ria.ru/20211125/kuban-1760784402.html
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общество, краснодар, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
22:44 25.11.2021
 
На Кубани закупят инструменты для 25 детских школ искусств в 2022 году

Краснодарский край закупит инструменты для 25 детских школ искусств в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Краснодарский край по нацпроекту "Культура" направит 105 миллионов рублей для закупки музыкальных инструментов для 25 детских школ искусств в 2022 году, сообщает администрация региона.
"В 2022 году на Кубани планируют закупить музыкальные инструменты в 25 детских школ искусств. На эти цели по нацпроекту "Культура" направят 105 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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На Кубани введут систему мотивации для исполнителей нацпроектов
Уточняется, что музыкальные инструменты для образовательных учреждений сферы культуры приобретают в рамках профильного национального проекта с 2019 года. Детские школы и колледжи искусств уже получили более 500 инструментов.
"Краснодарский край – один из крупнейших регионов России по численности обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры. По этому показателю мы занимаем третье место после Москвы и Московской области. Сегодня в детских музыкальных, художественных школах, школах искусств обучаются 76 тысяч одаренных детей. Это будущее культуры Кубани, главный кадровый резерв театров, музеев, библиотек, клубов, школ, колледжей искусств, концертных организаций", – приводятся слова министра культуры региона Виктории Лапиной.
Как добавили в ведомстве, музыкальные инструменты для детей закупают не только по нацпроекту, но и в рамках соглашений края с Минпромторгом России.
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На Кубани увеличат финансирование программы по соцэкономразвитию
В 2019-2020 годах по линии федерального ведомства школы искусств получили 105 пианино и 46 комплектов ударных инструментов, в этом году – 80 пианино и 18 комплектов духовых инструментов. В том числе, дооснастили специализированную музыкальную школу слепых и слабовидящих детей Армавира.
По данным краевых властей, в 2021 году по госпрограмме Краснодарского края "Развитие культуры" и нацпроекту направили 453,4 миллиона рублей на капремонт и укрепление материально-технической базы 121 муниципального учреждения культуры. В основном это дома культуры. Также в текущем году создали четыре модельных библиотеки – в Крымске, Новороссийске, Ейске и станице Октябрьской Крыловского района, а на базе ДК села Кабардинка в Геленджике открыли виртуальный концертный зал.
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
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