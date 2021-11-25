https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760794069.html
В Калмыкии приостановили работу школ, в которых выявили очаг ОРВИ у детей
В Калмыкии приостановили работу школ, в которых выявили очаг ОРВИ у детей - РИА Новости, 25.11.2021
В Калмыкии приостановили работу школ, в которых выявили очаг ОРВИ у детей
Приостановлена работа детских образовательных учреждений Калмыкии, где выявлен очаг заболеваемости детей острой респираторной вирусной инфекцией, сообщила... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T21:07
2021-11-25T21:07
2021-11-25T21:15
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563964999_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_e166c6e33ed9f47ae5534a9cd93bfa00.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Приостановлена работа детских образовательных учреждений Калмыкии, где выявлен очаг заболеваемости детей острой респираторной вирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Специалисты управления Роспотребнадзора по Калмыкии при получении информации о заболевании детей ОРВИ незамедлительно выехали в очаг для установления причин, уточнили в пресс-службе. Отобраны лабораторные пробы, исследования будут проводиться в ночь."Приостановлена работа детских образовательных учреждений региона", - говорится в сообщении.Глава Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с главой Калмыкии Бату Хасиковым ситуацию с заболеваемостью детей острой респираторной инфекцией и направила в регион специалистов центрального аппарата Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия при получении информации о заболевании детей острой респираторной вирусной инфекцией незамедлительно выехали в очаг для установления причин, уточнили в пресс-службе."Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудила ситуацию с заболеваемостью с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым и направила в регион специалистов центрального аппарата Роспотребнадзора и научно-исследовательских организаций службы для оказания научно-практической помощи. Ситуация остаётся на особом контроле руководства Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211125/privivki-1760768574.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563964999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7024d147eb601e7119038d37bb89508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
21:07 25.11.2021 (обновлено: 21:15 25.11.2021)
В Калмыкии приостановили работу школ, в которых выявили очаг ОРВИ у детей
В Калмыкии приостановили работу ряд детских образовательных учреждений из-за очага ОРВИ
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Приостановлена работа детских образовательных учреждений Калмыкии, где выявлен очаг заболеваемости детей острой респираторной вирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора
.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Калмыкии при получении информации о заболевании детей ОРВИ незамедлительно выехали в очаг для установления причин, уточнили в пресс-службе. Отобраны лабораторные пробы, исследования будут проводиться в ночь.
"Приостановлена работа детских образовательных учреждений региона", - говорится в сообщении.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с главой Калмыкии Бату Хасиковым ситуацию с заболеваемостью детей острой респираторной инфекцией и направила в регион специалистов центрального аппарата Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия при получении информации о заболевании детей острой респираторной вирусной инфекцией незамедлительно выехали в очаг для установления причин, уточнили в пресс-службе.
"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудила ситуацию с заболеваемостью с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым и направила в регион специалистов центрального аппарата Роспотребнадзора и научно-исследовательских организаций службы для оказания научно-практической помощи. Ситуация остаётся на особом контроле руководства Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.