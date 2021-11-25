Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760794069.html
В Калмыкии приостановили работу школ, в которых выявили очаг ОРВИ у детей
В Калмыкии приостановили работу школ, в которых выявили очаг ОРВИ у детей - РИА Новости, 25.11.2021
В Калмыкии приостановили работу школ, в которых выявили очаг ОРВИ у детей
Приостановлена работа детских образовательных учреждений Калмыкии, где выявлен очаг заболеваемости детей острой респираторной вирусной инфекцией, сообщила... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T21:07
2021-11-25T21:15
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563964999_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_e166c6e33ed9f47ae5534a9cd93bfa00.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Приостановлена работа детских образовательных учреждений Калмыкии, где выявлен очаг заболеваемости детей острой респираторной вирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Специалисты управления Роспотребнадзора по Калмыкии при получении информации о заболевании детей ОРВИ незамедлительно выехали в очаг для установления причин, уточнили в пресс-службе. Отобраны лабораторные пробы, исследования будут проводиться в ночь."Приостановлена работа детских образовательных учреждений региона", - говорится в сообщении.Глава Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с главой Калмыкии Бату Хасиковым ситуацию с заболеваемостью детей острой респираторной инфекцией и направила в регион специалистов центрального аппарата Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия при получении информации о заболевании детей острой респираторной вирусной инфекцией незамедлительно выехали в очаг для установления причин, уточнили в пресс-службе."Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудила ситуацию с заболеваемостью с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым и направила в регион специалистов центрального аппарата Роспотребнадзора и научно-исследовательских организаций службы для оказания научно-практической помощи. Ситуация остаётся на особом контроле руководства Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211125/privivki-1760768574.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563964999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7024d147eb601e7119038d37bb89508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
21:07 25.11.2021 (обновлено: 21:15 25.11.2021)
 
В Калмыкии приостановили работу школ, в которых выявили очаг ОРВИ у детей

В Калмыкии приостановили работу ряд детских образовательных учреждений из-за очага ОРВИ

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Приостановлена работа детских образовательных учреждений Калмыкии, где выявлен очаг заболеваемости детей острой респираторной вирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Калмыкии при получении информации о заболевании детей ОРВИ незамедлительно выехали в очаг для установления причин, уточнили в пресс-службе. Отобраны лабораторные пробы, исследования будут проводиться в ночь.
Центр вакцинации от COVID-19 в Лужниках - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
18:28
Ложь о прививках: стоит ли России ставить на себе эксперимент
"Приостановлена работа детских образовательных учреждений региона", - говорится в сообщении.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с главой Калмыкии Бату Хасиковым ситуацию с заболеваемостью детей острой респираторной инфекцией и направила в регион специалистов центрального аппарата Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия при получении информации о заболевании детей острой респираторной вирусной инфекцией незамедлительно выехали в очаг для установления причин, уточнили в пресс-службе.
"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудила ситуацию с заболеваемостью с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым и направила в регион специалистов центрального аппарата Роспотребнадзора и научно-исследовательских организаций службы для оказания научно-практической помощи. Ситуация остаётся на особом контроле руководства Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
Лента новостейМолния
Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестерина