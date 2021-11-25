https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760794069.html

В Калмыкии приостановили работу школ, в которых выявили очаг ОРВИ у детей

В Калмыкии приостановили работу школ, в которых выявили очаг ОРВИ у детей - РИА Новости, 25.11.2021

В Калмыкии приостановили работу школ, в которых выявили очаг ОРВИ у детей

Приостановлена работа детских образовательных учреждений Калмыкии, где выявлен очаг заболеваемости детей острой респираторной вирусной инфекцией, сообщила... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T21:07

2021-11-25T21:07

2021-11-25T21:15

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Приостановлена работа детских образовательных учреждений Калмыкии, где выявлен очаг заболеваемости детей острой респираторной вирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Специалисты управления Роспотребнадзора по Калмыкии при получении информации о заболевании детей ОРВИ незамедлительно выехали в очаг для установления причин, уточнили в пресс-службе. Отобраны лабораторные пробы, исследования будут проводиться в ночь."Приостановлена работа детских образовательных учреждений региона", - говорится в сообщении.Глава Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с главой Калмыкии Бату Хасиковым ситуацию с заболеваемостью детей острой респираторной инфекцией и направила в регион специалистов центрального аппарата Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия при получении информации о заболевании детей острой респираторной вирусной инфекцией незамедлительно выехали в очаг для установления причин, уточнили в пресс-службе."Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудила ситуацию с заболеваемостью с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым и направила в регион специалистов центрального аппарата Роспотребнадзора и научно-исследовательских организаций службы для оказания научно-практической помощи. Ситуация остаётся на особом контроле руководства Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211125/privivki-1760768574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии