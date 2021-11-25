https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760791402.html

В ВОЗ заявили о прохождении Россией пика заболеваемости COVID-19

В ВОЗ заявили о прохождении Россией пика заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021

В ВОЗ заявили о прохождении Россией пика заболеваемости COVID-19

Россия, вероятно, прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T20:39

2021-11-25T20:39

2021-11-25T20:39

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия, вероятно, прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге."Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В Израиле с сентября число случаев сокращается, после точечной бустерной вакцинации. В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".По словам Клюге, в России наблюдается снижение числа случаев заражения, однако "успех сегодня не обещает успеха в будущем"."Поэтому я определенно хотел бы попросить граждан России и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что превентивные меры работают", - добавил представитель ВОЗ.

https://ria.ru/20211125/privivki-1760768574.html

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2021

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