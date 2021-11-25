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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760791402.html
В ВОЗ заявили о прохождении Россией пика заболеваемости COVID-19
В ВОЗ заявили о прохождении Россией пика заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
В ВОЗ заявили о прохождении Россией пика заболеваемости COVID-19
Россия, вероятно, прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T20:39
2021-11-25T20:39
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия, вероятно, прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге."Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В Израиле с сентября число случаев сокращается, после точечной бустерной вакцинации. В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".По словам Клюге, в России наблюдается снижение числа случаев заражения, однако "успех сегодня не обещает успеха в будущем"."Поэтому я определенно хотел бы попросить граждан России и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что превентивные меры работают", - добавил представитель ВОЗ.
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общество, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
20:39 25.11.2021
 
В ВОЗ заявили о прохождении Россией пика заболеваемости COVID-19

Представитель ВОЗ Клюге: Россия прошла пик заболеваемости COVID-19 в текущей волне

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВрачи и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре
Врачи и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия, вероятно, прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В Израиле с сентября число случаев сокращается, после точечной бустерной вакцинации. В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
По словам Клюге, в России наблюдается снижение числа случаев заражения, однако "успех сегодня не обещает успеха в будущем".
"Поэтому я определенно хотел бы попросить граждан России и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что превентивные меры работают", - добавил представитель ВОЗ.
Центр вакцинации от COVID-19 в Лужниках - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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