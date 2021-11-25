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В Тамбовской области возбудили более 20 дел о подделке COVID-сертификатов
В Тамбовской области возбудили более 20 дел о подделке COVID-сертификатов - РИА Новости, 25.11.2021
В Тамбовской области возбудили более 20 дел о подделке COVID-сертификатов
Свыше 20 уголовных дел возбуждено в Тамбовской области по фактам подделки QR-кодов и сертификатов о прививках от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:18
2021-11-25T17:18
общество
тамбовская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 20 уголовных дел возбуждено в Тамбовской области по фактам подделки QR-кодов и сертификатов о прививках от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг обладминистрация.В Тамбовской области по состоянию на 24 ноября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 451 701 человек. Завершили вакцинацию 417 601 человек.Временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Егоров призвал жителей области, которые намерены, отказавшись от вакцинации, купить сертификат или QR-код, подумать о последствиях."Я потрясен ситуацией, когда люди готовы потратить деньги, рисковать здоровьем, только чтобы не делать прививку против коронавируса... Хочу обратиться ко всем гражданам: прежде чем отказываться от прививки и ввязываться в сомнительные схемы, подумайте о последствиях и о своем здоровье. Врачи Тамбовской области круглосуточно самоотверженно трудятся спасая жизни людей. Они работают на износ и не нужно прибавлять им работы", - приводит слова Егорова пресс-служба обладминистрации.
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общество, тамбовская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:18 25.11.2021
 
В Тамбовской области возбудили более 20 дел о подделке COVID-сертификатов

Более 20 дел о подделке COVID-сертификатов возбудили в Тамбовской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 20 уголовных дел возбуждено в Тамбовской области по фактам подделки QR-кодов и сертификатов о прививках от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг обладминистрация.
В Тамбовской области по состоянию на 24 ноября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 451 701 человек. Завершили вакцинацию 417 601 человек.
"В настоящее время в Тамбовской области возбуждено 22 уголовных дела о подделке прививочных сертификатов и QR-кодов. В полиции напоминают о том, что уголовная ответственность предусмотрена как для тех, кто сбывает поддельный сертификат, так и для его покупателей", - говорится в сообщении.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Егоров призвал жителей области, которые намерены, отказавшись от вакцинации, купить сертификат или QR-код, подумать о последствиях.
"Я потрясен ситуацией, когда люди готовы потратить деньги, рисковать здоровьем, только чтобы не делать прививку против коронавируса... Хочу обратиться ко всем гражданам: прежде чем отказываться от прививки и ввязываться в сомнительные схемы, подумайте о последствиях и о своем здоровье. Врачи Тамбовской области круглосуточно самоотверженно трудятся спасая жизни людей. Они работают на износ и не нужно прибавлять им работы", - приводит слова Егорова пресс-служба обладминистрации.
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ОбществоТамбовская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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