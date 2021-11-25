https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760755535.html

В Тамбовской области возбудили более 20 дел о подделке COVID-сертификатов

В Тамбовской области возбудили более 20 дел о подделке COVID-сертификатов - РИА Новости, 25.11.2021

В Тамбовской области возбудили более 20 дел о подделке COVID-сертификатов

Свыше 20 уголовных дел возбуждено в Тамбовской области по фактам подделки QR-кодов и сертификатов о прививках от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:18

2021-11-25T17:18

2021-11-25T17:18

общество

тамбовская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 20 уголовных дел возбуждено в Тамбовской области по фактам подделки QR-кодов и сертификатов о прививках от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг обладминистрация.В Тамбовской области по состоянию на 24 ноября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 451 701 человек. Завершили вакцинацию 417 601 человек.Временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Егоров призвал жителей области, которые намерены, отказавшись от вакцинации, купить сертификат или QR-код, подумать о последствиях."Я потрясен ситуацией, когда люди готовы потратить деньги, рисковать здоровьем, только чтобы не делать прививку против коронавируса... Хочу обратиться ко всем гражданам: прежде чем отказываться от прививки и ввязываться в сомнительные схемы, подумайте о последствиях и о своем здоровье. Врачи Тамбовской области круглосуточно самоотверженно трудятся спасая жизни людей. Они работают на износ и не нужно прибавлять им работы", - приводит слова Егорова пресс-служба обладминистрации.

https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760352577.html

тамбовская область

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общество, тамбовская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19