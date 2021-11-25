В Тамбовской области возбудили более 20 дел о подделке COVID-сертификатов
Более 20 дел о подделке COVID-сертификатов возбудили в Тамбовской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 20 уголовных дел возбуждено в Тамбовской области по фактам подделки QR-кодов и сертификатов о прививках от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг обладминистрация.
В Тамбовской области по состоянию на 24 ноября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 451 701 человек. Завершили вакцинацию 417 601 человек.
"В настоящее время в Тамбовской области возбуждено 22 уголовных дела о подделке прививочных сертификатов и QR-кодов. В полиции напоминают о том, что уголовная ответственность предусмотрена как для тех, кто сбывает поддельный сертификат, так и для его покупателей", - говорится в сообщении.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Егоров призвал жителей области, которые намерены, отказавшись от вакцинации, купить сертификат или QR-код, подумать о последствиях.
"Я потрясен ситуацией, когда люди готовы потратить деньги, рисковать здоровьем, только чтобы не делать прививку против коронавируса... Хочу обратиться ко всем гражданам: прежде чем отказываться от прививки и ввязываться в сомнительные схемы, подумайте о последствиях и о своем здоровье. Врачи Тамбовской области круглосуточно самоотверженно трудятся спасая жизни людей. Они работают на износ и не нужно прибавлять им работы", - приводит слова Егорова пресс-служба обладминистрации.