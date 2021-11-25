https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760673559.html
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 624 человека
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 624 человека - РИА Новости, 25.11.2021
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 624 человека
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 624 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:42
2021-11-25T11:42
2021-11-25T11:42
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 624 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Уточняется, что в городе выздоровел ещё 5 161 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 750 445. В столице скончались 92 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 624 человека
В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 624 человека, еще 865 человек госпитализировали с COVID-19