https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760673559.html

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 624 человека

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 624 человека - РИА Новости, 25.11.2021

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 624 человека

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 624 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:42

2021-11-25T11:42

2021-11-25T11:42

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 624 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Уточняется, что в городе выздоровел ещё 5 161 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 750 445. В столице скончались 92 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20211125/kovid-1760672800.html

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2021

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