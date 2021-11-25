https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760649952.html
ВОЗ назвала основного распространителя коронавируса
ВОЗ назвала основного распространителя коронавируса - РИА Новости, 25.11.2021
ВОЗ назвала основного распространителя коронавируса
Главным распространителем COVID-19 являются непривитые люди, заявили РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T09:09
2021-11-25T09:09
2021-11-25T14:24
распространение коронавируса
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ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Главным распространителем COVID-19 являются непривитые люди, заявили РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения. "Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. <...> Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", — отметили там.Собеседник агентства добавил, что все больше исследований подтверждают эффективность многих профилактических мер. В частности, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами их воздействие многократно усиливается.В числе действенных способов снизить вероятность заражения он также назвал соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, отслеживание контактов, изоляцию и карантин для инфицированных.По данным ВОЗ, за все время пандемии в мире выявили более 258 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали 5 166 192 человека.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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РИА Новости
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
09:09 25.11.2021 (обновлено: 14:24 25.11.2021)
ВОЗ назвала основного распространителя коронавируса
ВОЗ назвала непривитых людей главным распространителем коронавируса
ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова.
Главным распространителем COVID-19
являются непривитые люди, заявили РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения
.
"Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. <...> Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", — отметили там.
Собеседник агентства добавил, что все больше исследований подтверждают эффективность многих профилактических мер. В частности, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами их воздействие многократно усиливается.
В числе действенных способов снизить вероятность заражения он также назвал соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, отслеживание контактов, изоляцию и карантин для инфицированных.
По данным ВОЗ
, за все время пандемии в мире выявили более 258 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали 5 166 192 человека.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко
, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.