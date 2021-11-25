https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760649952.html

ВОЗ назвала основного распространителя коронавируса

ВОЗ назвала основного распространителя коронавируса - РИА Новости, 25.11.2021

ВОЗ назвала основного распространителя коронавируса

Главным распространителем COVID-19 являются непривитые люди, заявили РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:09

2021-11-25T09:09

2021-11-25T14:24

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коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Главным распространителем COVID-19 являются непривитые люди, заявили РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения. "Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. <...> Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", — отметили там.Собеседник агентства добавил, что все больше исследований подтверждают эффективность многих профилактических мер. В частности, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами их воздействие многократно усиливается.В числе действенных способов снизить вероятность заражения он также назвал соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, отслеживание контактов, изоляцию и карантин для инфицированных.По данным ВОЗ, за все время пандемии в мире выявили более 258 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали 5 166 192 человека.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19