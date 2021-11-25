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ВОЗ объяснила рост заболеваемости COVID-19 в европейском регионе
ВОЗ объяснила рост заболеваемости COVID-19 в европейском регионе - РИА Новости, 25.11.2021
ВОЗ объяснила рост заболеваемости COVID-19 в европейском регионе
Рост заражений COVID-19 в европейском регионе объясняется недостаточным уровнем вакцинации, наличием варианта "дельта" и погодными условиями, заявили РИА... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T09:04
2021-11-25T09:04
2021-11-25T09:04
распространение коронавируса
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ЖЕНЕВА, 25 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Рост заражений COVID-19 в европейском регионе объясняется недостаточным уровнем вакцинации, наличием варианта "дельта" и погодными условиями, заявили РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения."Европейский регион снова находится в эпицентре пандемии. Уровень инфицирования и смертности резко возрастает. Это объясняется целым рядом факторов. Во-первых, в регионе преобладает высокозаразный вариант "дельта", во-вторых, по-прежнему много непривитых людей, восприимчивых к SARS-CoV-2, в-третьих, мы больше встречаемся и из-за более холодной погоды проводим больше времени, собираясь в помещениях. И в-четвертых, использование мер по сдерживанию распространения вируса, например, ношение масок в закрытых и людных местах или соблюдение безопасной дистанции, носит непостоянный характер", - сказали в ВОЗ.
РИА Новости
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
ВОЗ объяснила рост заболеваемости COVID-19 в европейском регионе
ВОЗ объяснила рост заболеваемости COVID-19 в европейском регионе недостаточной вакцинацией