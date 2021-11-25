https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760649430.html

ВОЗ объяснила рост заболеваемости COVID-19 в европейском регионе

ВОЗ объяснила рост заболеваемости COVID-19 в европейском регионе - РИА Новости, 25.11.2021

ВОЗ объяснила рост заболеваемости COVID-19 в европейском регионе

Рост заражений COVID-19 в европейском регионе объясняется недостаточным уровнем вакцинации, наличием варианта "дельта" и погодными условиями, заявили РИА... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:04

2021-11-25T09:04

2021-11-25T09:04

распространение коронавируса

в мире

воз

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg

ЖЕНЕВА, 25 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Рост заражений COVID-19 в европейском регионе объясняется недостаточным уровнем вакцинации, наличием варианта "дельта" и погодными условиями, заявили РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения."Европейский регион снова находится в эпицентре пандемии. Уровень инфицирования и смертности резко возрастает. Это объясняется целым рядом факторов. Во-первых, в регионе преобладает высокозаразный вариант "дельта", во-вторых, по-прежнему много непривитых людей, восприимчивых к SARS-CoV-2, в-третьих, мы больше встречаемся и из-за более холодной погоды проводим больше времени, собираясь в помещениях. И в-четвертых, использование мер по сдерживанию распространения вируса, например, ношение масок в закрытых и людных местах или соблюдение безопасной дистанции, носит непостоянный характер", - сказали в ВОЗ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19