https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760642507.html

Самоликвидация коронавируса: россиянам раскрыли правду о конце пандемии

Биолог оценила шансы исчезновения COVID-19 в России по "японскому сценарию" - РИА Новости, 25.11.2021

Самоликвидация коронавируса: россиянам раскрыли правду о конце пандемии

В России практически невозможно повторение "японского сценария" исчезновения COVID-19, заявила в интервью "Ленте.ру" профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T04:52

2021-11-25T04:52

2021-11-25T11:03

распространение коронавируса

общество

япония

европа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В России практически невозможно повторение "японского сценария" исчезновения COVID-19, заявила в интервью "Ленте.ру" профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Ранее руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты, профессор Ицуро Иноуэ в интервью газете Japan Times сообщил, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить настолько много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем лишился способности "исправляться" и таким образом "самоликвидировался".Биолог предположила, что в Японии, вероятно, был один занос дельта-штамма, от которого пошло дальнейшее распространение вируса, а в Европе штаммы могут развиваться из множества разных корней. Это, по ее мнению, исключает вероятность "поломки" мутации.Ученый утонила, что таких секвенсов сейчас крайне мало.Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил в интервью РИА Новости, что новость о самоликвидации штамма дельта в Японии звучит как чудо. По его словам, на самом деле этот вариант во всех странах постоянно мутирует и появляются новые линии вируса, которые потенциально могут стать даже более опасными.Хафизов подчеркнул, что наиболее вероятное объяснение "японского чуда" — высокий процент вакцинации и, что не менее важно, строгое соблюдение противоэпидемических мер населением.

https://ria.ru/20211124/perenoschiki-1760545205.html

https://ria.ru/20211123/yaponiya-1760216717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, япония, европа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анча баранова, камиль хафизов