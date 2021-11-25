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Самоликвидация коронавируса: россиянам раскрыли правду о конце пандемии
Биолог оценила шансы исчезновения COVID-19 в России по "японскому сценарию" - РИА Новости, 25.11.2021
Самоликвидация коронавируса: россиянам раскрыли правду о конце пандемии
В России практически невозможно повторение "японского сценария" исчезновения COVID-19, заявила в интервью "Ленте.ру" профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T04:52
2021-11-25T11:03
распространение коронавируса
общество
япония
европа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В России практически невозможно повторение "японского сценария" исчезновения COVID-19, заявила в интервью "Ленте.ру" профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Ранее руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты, профессор Ицуро Иноуэ в интервью газете Japan Times сообщил, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить настолько много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем лишился способности "исправляться" и таким образом "самоликвидировался".Биолог предположила, что в Японии, вероятно, был один занос дельта-штамма, от которого пошло дальнейшее распространение вируса, а в Европе штаммы могут развиваться из множества разных корней. Это, по ее мнению, исключает вероятность "поломки" мутации.Ученый утонила, что таких секвенсов сейчас крайне мало.Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил в интервью РИА Новости, что новость о самоликвидации штамма дельта в Японии звучит как чудо. По его словам, на самом деле этот вариант во всех странах постоянно мутирует и появляются новые линии вируса, которые потенциально могут стать даже более опасными.Хафизов подчеркнул, что наиболее вероятное объяснение "японского чуда" — высокий процент вакцинации и, что не менее важно, строгое соблюдение противоэпидемических мер населением.
https://ria.ru/20211124/perenoschiki-1760545205.html
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общество, япония, европа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анча баранова, камиль хафизов
04:52 25.11.2021 (обновлено: 11:03 25.11.2021)
 
Биолог оценила шансы исчезновения COVID-19 в России по "японскому сценарию"

Биолог Баранова: в России невозможен "японский сценарий" исчезновения COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в палате интенсивной терапии в красной зоне
Врачи реаниматологи в палате интенсивной терапии в красной зоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В России практически невозможно повторение "японского сценария" исчезновения COVID-19, заявила в интервью "Ленте.ру" профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Ранее руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты, профессор Ицуро Иноуэ в интервью газете Japan Times сообщил, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить настолько много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем лишился способности "исправляться" и таким образом "самоликвидировался".
Биолог предположила, что в Японии, вероятно, был один занос дельта-штамма, от которого пошло дальнейшее распространение вируса, а в Европе штаммы могут развиваться из множества разных корней. Это, по ее мнению, исключает вероятность "поломки" мутации.

"Единственный признак, по которому мы можем сказать, что в России доминирует дельта, а других штаммов нет, — это информация о секвенированных вирусах, которая приходит из Роспотребнадзора", — рассказала Баранова.

Ученый утонила, что таких секвенсов сейчас крайне мало.
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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил в интервью РИА Новости, что новость о самоликвидации штамма дельта в Японии звучит как чудо. По его словам, на самом деле этот вариант во всех странах постоянно мутирует и появляются новые линии вируса, которые потенциально могут стать даже более опасными.
Хафизов подчеркнул, что наиболее вероятное объяснение "японского чуда" — высокий процент вакцинации и, что не менее важно, строгое соблюдение противоэпидемических мер населением.
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Распространение коронавирусаОбществоЯпонияЕвропаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнча БарановаКамиль Хафизов
 
 
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