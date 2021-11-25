https://ria.ru/20211125/kompromiss-1760746011.html

Миронов призвал к компромиссу между "Мемориалом"* и прокуратурой

Миронов призвал к компромиссу между "Мемориалом"* и прокуратурой - РИА Новости, 25.11.2021

Миронов призвал к компромиссу между "Мемориалом"* и прокуратурой

Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов надеется, что прокуратура и историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:37

2021-11-25T16:37

2021-11-25T16:37

политика

общество

генеральная прокуратура рф

мемориал

сергей миронов

правозащитный центр "мемориал"

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов надеется, что прокуратура и историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* найдут компромисс в зале суда, по его словам, ликвидация общества может оказаться фатальной ошибкой."Претензии прокуратуры к обществу "Мемориал"* лишний раз говорят о несовершенстве закона об иностранных агентах, а судебные иски вызывают сомнения в том, знают ли сами правоохранители отечественную историю", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Политик сравнил рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала"* с тестом по истории, "который по собственной инициативе сдает сегодня само государство" - "у него нет права провалить этот экзамен". Парламентарий посетовал на ситуацию, отметив, что непонятно, что станет с огромным историческим архивом организации."Это несправедливо, и в этом видится печальная символика. Я-то, конечно, деда буду помнить. Но что станет с архивом, с документальными свидетельствами, которые "Мемориал"* собирал долгие годы?! Историю нужно ценить и уважать во всей ее полноте, со всеми триумфами и со всеми трагедиями", - заключил Миронов.Политик надеется, что прокуратура и "Мемориал"* смогут найти компромиссы в суде, но "ликвидация может оказаться ошибкой фатальной".Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а прокуратурой Москвы в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.Мосгорсуд проведет предварительные слушания по иску 29 ноября.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. "Международный Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.* Организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20211125/genprokuratura-1760698556.html

https://ria.ru/20211125/memorial-1760696123.html

https://ria.ru/20211123/memorial-1760317495.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, общество, генеральная прокуратура рф, мемориал, сергей миронов, правозащитный центр "мемориал", россия, партия "справедливая россия - за правду"