Миронов призвал к компромиссу между "Мемориалом"* и прокуратурой
Глава СР — ЗП Миронов: ликвидация "Мемориала"* может оказаться фатальной ошибкой
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов надеется, что прокуратура и историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* найдут компромисс в зале суда, по его словам, ликвидация общества может оказаться фатальной ошибкой.
"Претензии прокуратуры к обществу "Мемориал"* лишний раз говорят о несовершенстве закона об иностранных агентах, а судебные иски вызывают сомнения в том, знают ли сами правоохранители отечественную историю", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Политик сравнил рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала"* с тестом по истории, "который по собственной инициативе сдает сегодня само государство" - "у него нет права провалить этот экзамен". Парламентарий посетовал на ситуацию, отметив, что непонятно, что станет с огромным историческим архивом организации.
"Это несправедливо, и в этом видится печальная символика. Я-то, конечно, деда буду помнить. Но что станет с архивом, с документальными свидетельствами, которые "Мемориал"* собирал долгие годы?! Историю нужно ценить и уважать во всей ее полноте, со всеми триумфами и со всеми трагедиями", - заключил Миронов.
Политик надеется, что прокуратура и "Мемориал"* смогут найти компромиссы в суде, но "ликвидация может оказаться ошибкой фатальной".
Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а прокуратурой Москвы в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.
Мосгорсуд проведет предварительные слушания по иску 29 ноября.
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. "Международный Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.
* Организация, выполняющая функции иноагента
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