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Миронов призвал к компромиссу между "Мемориалом"* и прокуратурой
Миронов призвал к компромиссу между "Мемориалом"* и прокуратурой - РИА Новости, 25.11.2021
Миронов призвал к компромиссу между "Мемориалом"* и прокуратурой
Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов надеется, что прокуратура и историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:37
2021-11-25T16:37
политика
общество
генеральная прокуратура рф
мемориал
сергей миронов
правозащитный центр "мемориал"
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов надеется, что прокуратура и историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* найдут компромисс в зале суда, по его словам, ликвидация общества может оказаться фатальной ошибкой."Претензии прокуратуры к обществу "Мемориал"* лишний раз говорят о несовершенстве закона об иностранных агентах, а судебные иски вызывают сомнения в том, знают ли сами правоохранители отечественную историю", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Политик сравнил рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала"* с тестом по истории, "который по собственной инициативе сдает сегодня само государство" - "у него нет права провалить этот экзамен". Парламентарий посетовал на ситуацию, отметив, что непонятно, что станет с огромным историческим архивом организации."Это несправедливо, и в этом видится печальная символика. Я-то, конечно, деда буду помнить. Но что станет с архивом, с документальными свидетельствами, которые "Мемориал"* собирал долгие годы?! Историю нужно ценить и уважать во всей ее полноте, со всеми триумфами и со всеми трагедиями", - заключил Миронов.Политик надеется, что прокуратура и "Мемориал"* смогут найти компромиссы в суде, но "ликвидация может оказаться ошибкой фатальной".Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а прокуратурой Москвы в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.Мосгорсуд проведет предварительные слушания по иску 29 ноября.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. "Международный Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.* Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20211125/genprokuratura-1760698556.html
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политика, общество, генеральная прокуратура рф, мемориал, сергей миронов, правозащитный центр "мемориал", россия, партия "справедливая россия - за правду"
16:37 25.11.2021
 
Миронов призвал к компромиссу между "Мемориалом"* и прокуратурой

Глава СР — ЗП Миронов: ликвидация "Мемориала"* может оказаться фатальной ошибкой

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов надеется, что прокуратура и историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* найдут компромисс в зале суда, по его словам, ликвидация общества может оказаться фатальной ошибкой.
"Претензии прокуратуры к обществу "Мемориал"* лишний раз говорят о несовершенстве закона об иностранных агентах, а судебные иски вызывают сомнения в том, знают ли сами правоохранители отечественную историю", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 13:31
Генпрокуратура назвала ликвидацию "Мемориала"* необходимой мерой
Политик сравнил рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала"* с тестом по истории, "который по собственной инициативе сдает сегодня само государство" - "у него нет права провалить этот экзамен". Парламентарий посетовал на ситуацию, отметив, что непонятно, что станет с огромным историческим архивом организации.
"Это несправедливо, и в этом видится печальная символика. Я-то, конечно, деда буду помнить. Но что станет с архивом, с документальными свидетельствами, которые "Мемориал"* собирал долгие годы?! Историю нужно ценить и уважать во всей ее полноте, со всеми триумфами и со всеми трагедиями", - заключил Миронов.
Политик надеется, что прокуратура и "Мемориал"* смогут найти компромиссы в суде, но "ликвидация может оказаться ошибкой фатальной".
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 13:19
Дипломаты из 20 стран пришли на суд по "Международному Мемориалу"*
Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а прокуратурой Москвы в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.
Мосгорсуд проведет предварительные слушания по иску 29 ноября.
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. "Международный Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.
* Организация, выполняющая функции иноагента
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 12:36
В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"*
 
ПолитикаОбществоГенеральная прокуратура РФМемориалСергей МироновПравозащитный центр "Мемориал"РоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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