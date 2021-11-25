https://ria.ru/20211125/koleni-1760651896.html

"Россия поставила Украину на колени"

Тимошенко заявила, что Украина стоит на коленях перед Россией - РИА Новости, 25.11.2021

"Россия поставила Украину на колени"

Депутат Верховной рады, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко резко раскритиковала энергетическую политику нынешних властей. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:30

2021-11-25T09:30

2021-11-25T13:51

в мире

украина

киев

минск

москва

юлия тимошенко

денис шмыгаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564245389_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_e2829a5219c9efaeec9ec55d45ee9e4c.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко резко раскритиковала энергетическую политику нынешних властей.По ее мнению, в вопросе поставок электроэнергии Киев полностью зависит от Москвы и Минска."У нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все что нужно для отопительного периода, и это значит, что нас поставили практически на колени", — заявила Тимошенко в эфире телеканала "Наш".По ее словам, когда власти утверждают, что отопительный сезон пройдет прекрасно, они рассчитывают на теплую зиму. Экс-премьер пояснила, что, с одной стороны, Киев не признает президента Белоруссии, а Россию считает страной-агрессором, а с другой — вынужден брать у них электроэнергию, газ и уголь."Я сказала о шпагате, на котором сегодня сидят власти. Украина, чтобы пережить зиму, чтобы не развалить энергосистему, не заморозить наши тепловые магистрали, обязана полагаться на две страны, которые объявлены врагами, с которыми худшие отношения, — Белоруссия и Россия. Так провели политику, что сейчас мы прямо и императивно зависимы", — заключила она.В преддверии зимы Украина испытывает серьезные проблемы в энергетике, прежде всего из-за нехватки угля для теплоэлектростанций. Так, к началу этой недели его осталось 360,6 тысячи тонн, тогда как гарантированные запасы должны составлять 758,3 тысячи тонн. По состоянию на 10 ноября в стране не работали 62 из 88 энергоблоков ТЭС.Власти заверяют, что дефицита топлива не будет: ожидается импорт из Польши, США и Казахстана. По словам президента Владимира Зеленского, в украинские порты уже направляются семь судов Panamax с углем, что позволит закрыть потребность энергетической сферы до конца года.

https://ria.ru/20211125/tranzit-1760639699.html

украина

киев

минск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, минск, москва, юлия тимошенко, денис шмыгаль