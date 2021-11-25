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"Россия поставила Украину на колени"
Тимошенко заявила, что Украина стоит на коленях перед Россией - РИА Новости, 25.11.2021
"Россия поставила Украину на колени"
Депутат Верховной рады, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко резко раскритиковала энергетическую политику нынешних властей. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T09:30
2021-11-25T13:51
в мире
украина
киев
минск
москва
юлия тимошенко
денис шмыгаль
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко резко раскритиковала энергетическую политику нынешних властей.По ее мнению, в вопросе поставок электроэнергии Киев полностью зависит от Москвы и Минска."У нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все что нужно для отопительного периода, и это значит, что нас поставили практически на колени", — заявила Тимошенко в эфире телеканала "Наш".По ее словам, когда власти утверждают, что отопительный сезон пройдет прекрасно, они рассчитывают на теплую зиму. Экс-премьер пояснила, что, с одной стороны, Киев не признает президента Белоруссии, а Россию считает страной-агрессором, а с другой — вынужден брать у них электроэнергию, газ и уголь."Я сказала о шпагате, на котором сегодня сидят власти. Украина, чтобы пережить зиму, чтобы не развалить энергосистему, не заморозить наши тепловые магистрали, обязана полагаться на две страны, которые объявлены врагами, с которыми худшие отношения, — Белоруссия и Россия. Так провели политику, что сейчас мы прямо и императивно зависимы", — заключила она.В преддверии зимы Украина испытывает серьезные проблемы в энергетике, прежде всего из-за нехватки угля для теплоэлектростанций. Так, к началу этой недели его осталось 360,6 тысячи тонн, тогда как гарантированные запасы должны составлять 758,3 тысячи тонн. По состоянию на 10 ноября в стране не работали 62 из 88 энергоблоков ТЭС.Власти заверяют, что дефицита топлива не будет: ожидается импорт из Польши, США и Казахстана. По словам президента Владимира Зеленского, в украинские порты уже направляются семь судов Panamax с углем, что позволит закрыть потребность энергетической сферы до конца года.
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в мире, украина, киев, минск, москва, юлия тимошенко, денис шмыгаль
09:30 25.11.2021 (обновлено: 13:51 25.11.2021)
 
Тимошенко заявила, что Украина стоит на коленях перед Россией

Экс-премьер Юлия Тимошенко заявила, что Украина стоит на коленях перед Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко резко раскритиковала энергетическую политику нынешних властей.
По ее мнению, в вопросе поставок электроэнергии Киев полностью зависит от Москвы и Минска.
"У нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все что нужно для отопительного периода, и это значит, что нас поставили практически на колени", — заявила Тимошенко в эфире телеканала "Наш".
По ее словам, когда власти утверждают, что отопительный сезон пройдет прекрасно, они рассчитывают на теплую зиму.

"Тогда все правительство должно посвятить свое время на молитвы, чтобы в Украине не было минус десять и ниже. Второе, на что они надеются, они надеются на то, что будут брать электроэнергию перетоками из России и Белоруссии. И они уже берут. Но тогда у меня вопрос — что это за шпагат такой у власти?" — задалась вопросом Тимошенко.

Экс-премьер пояснила, что, с одной стороны, Киев не признает президента Белоруссии, а Россию считает страной-агрессором, а с другой — вынужден брать у них электроэнергию, газ и уголь.

"Я сказала о шпагате, на котором сегодня сидят власти. Украина, чтобы пережить зиму, чтобы не развалить энергосистему, не заморозить наши тепловые магистрали, обязана полагаться на две страны, которые объявлены врагами, с которыми худшие отношения, — Белоруссия и Россия. Так провели политику, что сейчас мы прямо и императивно зависимы", — заключила она.
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В преддверии зимы Украина испытывает серьезные проблемы в энергетике, прежде всего из-за нехватки угля для теплоэлектростанций. Так, к началу этой недели его осталось 360,6 тысячи тонн, тогда как гарантированные запасы должны составлять 758,3 тысячи тонн. По состоянию на 10 ноября в стране не работали 62 из 88 энергоблоков ТЭС.
Власти заверяют, что дефицита топлива не будет: ожидается импорт из Польши, США и Казахстана. По словам президента Владимира Зеленского, в украинские порты уже направляются семь судов Panamax с углем, что позволит закрыть потребность энергетической сферы до конца года.
 
В миреУкраинаКиевМинскМоскваЮлия ТимошенкоДенис Шмыгаль
 
 
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