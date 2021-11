https://ria.ru/20211125/klip-1760483875.html

Группа Deep Purple выпустила клип про пианино, которое играет само по себе

2021-11-25T06:50

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Участники британской рок-группы Deep Purple представили на YouTube анимационный видеоклип на "Rockin’ Pneumonia and the Boogie Woogie Flu" — кавер песни пианиста Хьюи Смита, выпущенной в 1957 году.В ролике рассказывают фантастическую историю пианино, которое играет само по себе и строит головокружительную карьеру. Композиция стала третьим синглом из грядущего альбома-каверов Deep Purple "Turning to Crime". Его релиз состоится уже в эту пятницу. Предстоящий сборник будет первым в дискографии группы, который полностью состоит из песен, изначально записанных другими артистами. Известно, что в "Turning to Crime" войдут каверы на песни Fleetwood Mac, Боба Дилана, Cream и других исполнителей. Песня "Rockin’ Pneumonia and the Boogie Woogie Flu" посвящена эпидемии азиатского гриппа, поразившей Америку в 1957-58 годах. Увы, оригинал не получил большого успеха. В рейтинге Billboard композиция заняла лишь 52-е место. Международным хитом песня стала лишь в 1972 году после выхода кавера Джонни Риверса, клавишника Ларри Кнехтеля и музыкантов из The Wrecking Crew. Зимой 1973 года "Rockin 'Pneumonia" достигла шестого места в Billboard Hot 100.

