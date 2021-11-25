Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
Захарова: США знали об атаках украинских хакеров, но заявляли только о гражданах России
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вашингтон знал о деятельности украинских хакеров, однако заявлял о киберугрозе только со стороны граждан России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Но где же заявления западных партнеров об "украинских хакерах" и осуществляемых ими атаках? Где угрозы санкций за то, что Киев "много лет не борется с IT-преступлениями, предположительно осуществляемыми с национальной территории при попустительстве национальных спецслужб"? Может, американские спецы не догадывались о существовании нерусских хакеров? А вот и нет. Вашингтону обо всем этом очень хорошо известно, учитывая, что в операции Европола принимали участие сотрудники ФБР", - написала она в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что жертвами как минимум одной группы кибервымогателей стали около двух тысяч человек в 71 стране мира, включая США, а совокупный ущерб от действий злоумышленников составил 120 миллионов долларов. При этом группировки вели преступную деятельность как минимум с 2019 года, отметила представитель МИД РФ.
"Так где тогда заявления Белого дома и Госдепа, где передовицы американских газет с вопросом: а может хакеры бывают не только русскими?", - задалась вопросом Захарова.
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