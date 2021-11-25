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Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров - РИА Новости, 25.11.2021
Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
Вашингтон знал о деятельности украинских хакеров, однако заявлял о киберугрозе только со стороны граждан России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T01:43
2021-11-25T01:43
в мире
сша
вашингтон (город)
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вашингтон знал о деятельности украинских хакеров, однако заявлял о киберугрозе только со стороны граждан России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она также отметила, что жертвами как минимум одной группы кибервымогателей стали около двух тысяч человек в 71 стране мира, включая США, а совокупный ущерб от действий злоумышленников составил 120 миллионов долларов. При этом группировки вели преступную деятельность как минимум с 2019 года, отметила представитель МИД РФ."Так где тогда заявления Белого дома и Госдепа, где передовицы американских газет с вопросом: а может хакеры бывают не только русскими?", - задалась вопросом Захарова.
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в мире, сша, вашингтон (город), москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
01:43 25.11.2021
 
Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров

Захарова: США знали об атаках украинских хакеров, но заявляли только о гражданах России

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вашингтон знал о деятельности украинских хакеров, однако заявлял о киберугрозе только со стороны граждан России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Но где же заявления западных партнеров об "украинских хакерах" и осуществляемых ими атаках? Где угрозы санкций за то, что Киев "много лет не борется с IT-преступлениями, предположительно осуществляемыми с национальной территории при попустительстве национальных спецслужб"? Может, американские спецы не догадывались о существовании нерусских хакеров? А вот и нет. Вашингтону обо всем этом очень хорошо известно, учитывая, что в операции Европола принимали участие сотрудники ФБР", - написала она в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что жертвами как минимум одной группы кибервымогателей стали около двух тысяч человек в 71 стране мира, включая США, а совокупный ущерб от действий злоумышленников составил 120 миллионов долларов. При этом группировки вели преступную деятельность как минимум с 2019 года, отметила представитель МИД РФ.
"Так где тогда заявления Белого дома и Госдепа, где передовицы американских газет с вопросом: а может хакеры бывают не только русскими?", - задалась вопросом Захарова.
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В миреСШАВашингтон (город)МоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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