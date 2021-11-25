https://ria.ru/20211125/khakery-1760639926.html

Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров

Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров - РИА Новости, 25.11.2021

Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров

Вашингтон знал о деятельности украинских хакеров, однако заявлял о киберугрозе только со стороны граждан России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T01:43

2021-11-25T01:43

2021-11-25T01:43

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сша

вашингтон (город)

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мария захарова

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вашингтон знал о деятельности украинских хакеров, однако заявлял о киберугрозе только со стороны граждан России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она также отметила, что жертвами как минимум одной группы кибервымогателей стали около двух тысяч человек в 71 стране мира, включая США, а совокупный ущерб от действий злоумышленников составил 120 миллионов долларов. При этом группировки вели преступную деятельность как минимум с 2019 года, отметила представитель МИД РФ."Так где тогда заявления Белого дома и Госдепа, где передовицы американских газет с вопросом: а может хакеры бывают не только русскими?", - задалась вопросом Захарова.

https://ria.ru/20211104/ukraina-1757701290.html

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вашингтон (город)

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в мире, сша, вашингтон (город), москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия