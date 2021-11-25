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Израиль разрешил сдавать тест на антитела вместо ПЦР для въезда
Израиль разрешил сдавать тест на антитела вместо ПЦР для въезда - РИА Новости, 25.11.2021
Израиль разрешил сдавать тест на антитела вместо ПЦР для въезда
Власти Израиля разрешили въезжать в страну по предъявлению теста на антиген вместо ПЦР-исследования, заявила канцелярия премьер-министра страны. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:31
2021-11-25T18:31
2021-11-25T18:31
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Власти Израиля разрешили въезжать в страну по предъявлению теста на антиген вместо ПЦР-исследования, заявила канцелярия премьер-министра страны."Члены комиссии по борьбе с коронавирусом утвердили в ходе телефонного голосования рекомендацию специалистов министерства здравоохранения обновить правила въезда в Израиль из-за границы", – говорится в сообщении. Путешественникам разрешили сдать антиген-тест за 24 часа до вылета вместо нынешних требований (ПЦР в течение 72 часов до въезда в Израиль). При этом речь не идет о домашнем тесте на антиген. Проверка должна быть сделана в лицензированном медучреждении.По приезде прилетающие должны сделать, как и раньше, ПЦР-тест в аэропорту Бен-Гурион.Туристы, привитые "Спутником V", смогут въехать в Израиль только с 1 декабря из-за технических сложностей с процедурой въезда, при этом саму вакцину еврейское государство официально признает с 15 ноября, сообщило министерство туризма.
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Израиль разрешил сдавать тест на антитела вместо ПЦР для въезда
Власти Израиля разрешили делать тест на антитела вместо ПЦР-теста для въезда в страну
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Власти Израиля разрешили въезжать в страну по предъявлению теста на антиген вместо ПЦР-исследования, заявила канцелярия премьер-министра страны.
"Члены комиссии по борьбе с коронавирусом утвердили в ходе телефонного голосования рекомендацию специалистов министерства здравоохранения обновить правила въезда в Израиль из-за границы", – говорится в сообщении.
Путешественникам разрешили сдать антиген-тест за 24 часа до вылета вместо нынешних требований (ПЦР в течение 72 часов до въезда в Израиль).
При этом речь не идет о домашнем тесте на антиген. Проверка должна быть сделана в лицензированном медучреждении.
По приезде прилетающие должны сделать, как и раньше, ПЦР-тест в аэропорту Бен-Гурион.
Туристы, привитые "Спутником V
", смогут въехать в Израиль
только с 1 декабря из-за технических сложностей с процедурой въезда, при этом саму вакцину еврейское государство официально признает с 15 ноября, сообщило министерство туризма.