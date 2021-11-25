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В КНР нашли шлифованное изделие из слоновой кости возрастом 100 тысяч лет
В КНР нашли шлифованное изделие из слоновой кости возрастом 100 тысяч лет - РИА Новости, 25.11.2021
В КНР нашли шлифованное изделие из слоновой кости возрастом 100 тысяч лет
Археологи недавно обнаружили на востоке Китая лопатообразное изделие из бивней слона возрастом от 99 тыс. до 104 тысячи лет, которое, по предварительной оценке, РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:00
2021-11-25T13:00
2021-11-25T13:00
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МОСКВА, 25 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Археологи недавно обнаружили на востоке Китая лопатообразное изделие из бивней слона возрастом от 99 тыс. до 104 тысячи лет, которое, по предварительной оценке, является древнейшим из найденных в стране шлифованных костяных орудий, сообщили в Институте культурных реликвий и археологии провинции Шаньдун.Необычное открытие сделали на стоянке палеолита Башань, которая находится на территории уезда Ишуй вышеупомянутой провинции, поделился научный сотрудник института Ли Ган.По его словам, в рамках раскопок наслоений грунта толщиной около восьми метров на стоянке Башань археологам удалось выделить уже восемь культурных слоев. Находки включают в себя более пяти тысяч изделий из камня, слоновой кости и оленьих рогов, а также окаменелые останки животных.При помощи методов датировки ученые установили, что одно крупноразмерное лопатообразное изделие из бивней палеолоксодона, вымершего рода из семейства слоновых, было изготовлено от 99 тыс. до 104 тыс. лет назад.Согласно имеющимся данным, орудие из слоновой кости 100-тысячелетней давности считается крайней редкостью во всем мире.Как заявил Ли Ган, на стоянке Башань нашли множество разнообразных орудий из камня. Это, главным образом, кварцевые нуклеусы, отщепы и пластины, которые делятся на скребки, ножи, остроконечники, топоры и др.
https://ria.ru/20210907/arkheologiya-1748992978.html
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китай, шаньдун
МОСКВА, 25 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
Археологи недавно обнаружили на востоке Китая
лопатообразное изделие из бивней слона возрастом от 99 тыс. до 104 тысячи лет, которое, по предварительной оценке, является древнейшим из найденных в стране шлифованных костяных орудий, сообщили в Институте культурных реликвий и археологии провинции Шаньдун
.
Необычное открытие сделали на стоянке палеолита Башань, которая находится на территории уезда Ишуй вышеупомянутой провинции, поделился научный сотрудник института Ли Ган.
По его словам, в рамках раскопок наслоений грунта толщиной около восьми метров на стоянке Башань археологам удалось выделить уже восемь культурных слоев. Находки включают в себя более пяти тысяч изделий из камня, слоновой кости и оленьих рогов, а также окаменелые останки животных.
При помощи методов датировки ученые установили, что одно крупноразмерное лопатообразное изделие из бивней палеолоксодона, вымершего рода из семейства слоновых, было изготовлено от 99 тыс. до 104 тыс. лет назад.
Согласно имеющимся данным, орудие из слоновой кости 100-тысячелетней давности считается крайней редкостью во всем мире.
Как заявил Ли Ган, на стоянке Башань нашли множество разнообразных орудий из камня. Это, главным образом, кварцевые нуклеусы, отщепы и пластины, которые делятся на скребки, ножи, остроконечники, топоры и др.