Объем прямых инвестиций Германии в Москву достиг 7,8 млрд долларов
"Сегодня Германия остается одним из крупнейших иностранных инвесторов Москвы. Растет и товарооборот между Москвой и Германией, который в январе–августе текущего года составил 19,9 миллиарда долларов, что почти на 60% больше аналогичного прошлогоднего показателя", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, экспорт из столицы России в Германию за год увеличился на 93,5% и составил в январе–августе 11,5 миллиарда долларов. Импорт из Германии в Москву за восемь месяцев этого года достиг 8,4 миллиарда долларов, превысив аналогичный показатель 2020 года на 29%.
В Москве много примеров локализованных немецких предприятий и офисов. Так, в городе расположены производства промышленных компаний Symrise Rogovo, VEKA Rus, NSH Group. А немецкий конгломерат Siemens, работающий в областях электроники, электротехники, энергетического оборудования и транспорта обслуживает поезда "Ласточка" для МЦК в депо "Подмосковная". Кроме того, в Москве работают немецкие торговые сети Hyperglobus и Metro Cash and Carry. Свои представительства в российской столице имеют компании Bayer, Bautex, Henkel Rus, Profine RUS и другие. В особой экономической зоне "Технополис "Москва" (ОЭЗ) локализована старейшая в мире научно-технологическая компания в области здравоохранения Merck.
"Иностранные инвесторы, локализовавшие производство на территории ОЭЗ Москвы, могут получить статус резидента ОЭЗ, что дает ряд налоговых льгот. Так, резиденты на 10 лет освобождаются от имущественного, транспортного и земельных налогов, а налог на прибыль для них составляет всего 2% вместо 20%. Для них также действует режим свободной таможенной зоны: все товары и оборудование, ввозимые на спецтерриторию, освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Также столица предоставляет инвесторам налоговые льготы через присвоение специальных статусов, предлагает финансовую поддержку, широко использует механизмы государственно-частного партнерства, выгодные как публичной стороне, так и бизнесу, гарантирует сбыт продукции взамен на инвестиции в создание производства посредством офсетных контрактов, говорится в сообщении ДИПП.