https://ria.ru/20211125/investitsii-1760690406.html

Объем прямых инвестиций Германии в Москву достиг 7,8 млрд долларов

Объем прямых инвестиций Германии в Москву достиг 7,8 млрд долларов - РИА Новости, 25.11.2021

Объем прямых инвестиций Германии в Москву достиг 7,8 млрд долларов

Объем накопленных прямых инвестиций Германии в Москве достиг 7,8 миллиарда долларов, увеличившись за год на 400 миллионов долларов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:49

2021-11-25T12:49

2021-11-25T12:49

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

германия

москва

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Объем накопленных прямых инвестиций Германии в Москве достиг 7,8 миллиарда долларов, увеличившись за год на 400 миллионов долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Сегодня Германия остается одним из крупнейших иностранных инвесторов Москвы. Растет и товарооборот между Москвой и Германией, который в январе–августе текущего года составил 19,9 миллиарда долларов, что почти на 60% больше аналогичного прошлогоднего показателя", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, экспорт из столицы России в Германию за год увеличился на 93,5% и составил в январе–августе 11,5 миллиарда долларов. Импорт из Германии в Москву за восемь месяцев этого года достиг 8,4 миллиарда долларов, превысив аналогичный показатель 2020 года на 29%.В Москве много примеров локализованных немецких предприятий и офисов. Так, в городе расположены производства промышленных компаний Symrise Rogovo, VEKA Rus, NSH Group. А немецкий конгломерат Siemens, работающий в областях электроники, электротехники, энергетического оборудования и транспорта обслуживает поезда "Ласточка" для МЦК в депо "Подмосковная". Кроме того, в Москве работают немецкие торговые сети Hyperglobus и Metro Cash and Carry. Свои представительства в российской столице имеют компании Bayer, Bautex, Henkel Rus, Profine RUS и другие. В особой экономической зоне "Технополис "Москва" (ОЭЗ) локализована старейшая в мире научно-технологическая компания в области здравоохранения Merck."Иностранные инвесторы, локализовавшие производство на территории ОЭЗ Москвы, могут получить статус резидента ОЭЗ, что дает ряд налоговых льгот. Так, резиденты на 10 лет освобождаются от имущественного, транспортного и земельных налогов, а налог на прибыль для них составляет всего 2% вместо 20%. Для них также действует режим свободной таможенной зоны: все товары и оборудование, ввозимые на спецтерриторию, освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Также столица предоставляет инвесторам налоговые льготы через присвоение специальных статусов, предлагает финансовую поддержку, широко использует механизмы государственно-частного партнерства, выгодные как публичной стороне, так и бизнесу, гарантирует сбыт продукции взамен на инвестиции в создание производства посредством офсетных контрактов, говорится в сообщении ДИПП.

https://ria.ru/20210531/tekhnopolis-1734897533.html

германия

москва

россия

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германия, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик), россия