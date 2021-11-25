https://ria.ru/20211125/gruziya-1760783923.html

В Грузии оштрафовали телеканал за ролик с изображением Путина

В Грузии оштрафовали телеканал за ролик с изображением Путина - РИА Новости, 25.11.2021

В Грузии оштрафовали телеканал за ролик с изображением Путина

Грузинская комиссия по коммуникациям оштрафовала оппозиционную телекомпанию "Мтавари архи" на 111,9 тысячи лари (около 36 тысяч долларов) за видеоролик, в... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:28

2021-11-25T19:28

2021-11-25T19:28

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Грузинская комиссия по коммуникациям оштрафовала оппозиционную телекомпанию "Мтавари архи" на 111,9 тысячи лари (около 36 тысяч долларов) за видеоролик, в котором портрет президента РФ Владимира Путина был составлен из фотографий представителей правящей партии "Грузинская мечта"."Комиссия по коммуникациям оштрафовала "Мтавари архи" на 111,9 тысячи лари. Комиссия наложила санкцию из-за выпуска в эфир видеоролика, подготовленного неправительственной организацией "Стыдно", в котором фотографиями членов "Грузинской мечты" изображается Путин", - говорится в заявлении телекомпании.Кроме этого, говорится в заявлении, телеканал был оштрафован за видеоролик, в котором утверждалось, что члены нынешнего грузинского правительства являются "убийцами" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211124/saakashvili-1760604757.html

https://ria.ru/20211122/gruziya-1760186659.html

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в мире, грузия, владимир путин, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, россия